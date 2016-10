Mann siktet for å ha tatt overgrepsbilder

Mannen er siktet for produksjon, besittelse og distribusjon av overgrepsbilder og -filmer, ifølge TV 2.

Han er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De første to ukene må mannen sitte fullstendig isolert, mens politiet fortsetter den helt innledende etterforskningen.

I startfasen av etterforskningen

– Han er varetektsfengslet blant annet på grunn av bevisforspillelsesfaren. Vi er helt i startfasen av etterforskningen og kan ikke uttale oss ytterligere om saken, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt.

Da politiet aksjonerte mot mannens bolig i forrige uke, fant de over 100 filmer og rundt 2.000 bilder som viser overgrep mot små barn.

Den videre etterforskningen skal blant annet bringe klarhet i hvorvidt mannen har produsert overgrepsfilmer og -bilder selv, slik politiet mistenker, samt kartlegge i hvor stor grad bildene er blitt delt med andre.

Grunnkravet for varetektsfengsling er at det må være sannsynlig at mannen har gjort det han er siktet for.