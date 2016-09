Mann skadet i brann i Bærum

Nødetatene rykket ut til leiligheten etter å ha fått melding om brannen like før klokken ett natt til tirsdag. Brannen var slukket da de kom frem til stedet, men beboeren hadde fått omfattende skader.

– Patruljene på stedet opplyser at han har fått brannskader over hele kroppen, men at han er bevisst. Nå får han behandling av ambulanse på stedet, før han tas med til sykehus, sier operasjonsleder Øystein Skogmo i Oslo politidistrikt til TV 2.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Det er også uvisst om den skadede mannen klarte å slukke brannen på egenhånd.