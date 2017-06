– Det vitner om liten eller ingen respekt for trafikkreglene. Når man blir tatt så mange ganger burde det vært reagert langt strengere enn bare forelegg, sier politioverbetjent Rune Svensen – leder for trafikk og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon, til TV 2.

Han mener det bør være prikkbelastning for å ikke bruke handsfree når man snakker i mobil i bilen, slik at uansvarlige sjåfører kan lukes ut av trafikken. Han mener tallene viser at forelegget på 1.650 kroner ikke er nok.

På oppdrag fra TV 2 har Statens innkrevingssentral (SI) i Mo i Rana satt opp en liste over de personene som er tatt flest ganger for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring siden 2004. Det viser at Rogaland-sjåføren ikke er alene.

Som nummer to på lista kommer en person med 16 krav, deretter føler to personer med 13 krav, to med 12 krav, to med elleve krav, ni med ti krav og hele 18 personer med ni krav. Alle er menn og har betalt kravene.

Forbudet mot håndholdt mobiltelefon ble innført i 2000, men SI har bare registrerte data fra 2004. I løpet av disse årene har over 207 000 bilister fått bøter og gebyr for over 304 millioner kroner.

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at fra 2011 til 2015 skyldes 22 av 544 dødsulykker i trafikken tasting på mobiltelefon.