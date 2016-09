Mann tiltalt for sex med mindreårig på barnevernsinstitusjon

Ifølge tiltalen hadde mannen, som da var 18 år gammel, ved tre anledninger seksuell omgang med den mindreårige jenta, som da var 15 år, skriver NRK.

Den siste gangen skal han ha fått henne til å utføre oralsex mot at han ga henne det narkotiske stoffet GHB. Senere samme kveld skal han ha funnet jenta bevisstløs etter en overdose av stoffet, men unnlatt å varsle noen om hennes tilstand.

Erkjenner straffskyld

– Det er under enhver kritikk at noe sånt kan skje på en institusjon der ungdom skal komme for å føle trygghet og få oppfølging av kvalifisert personell, mener bistandsadvokat Andreas Nylund, som representerer jenta som overlevde overdosen.

Mannen erkjenner straffskyld for tre tilfeller av seksuell omgang med en mindreårig jente, men han nekter for at å ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand, sier 19-åringens forsvarer Per Ove Marthinsen.

– Han har forklart at det ble brukt GHB og at det var seksuell kontakt, men det hadde ingen årsakssammenheng. Da skal han verken erkjenne straffskyld eller dømmes for den bestemmelsen, sier han.

19-åringen kan bli dømt til inntil seks års fengsel i tingretten, og saken mot ham starter tirsdag i Øvre Romerike tingrett.