«Mannegruppa Ottar» beskyldes for hets mot unge jenter. Nå har tusenvis meldt seg ut av Facebook-gruppen.

Den lukkede Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» har fått mye negativ omtale denne uken etter at VG skrev at flere unger jenter blir hengt ut og hetset av medlemmene.

Administratorene beskriver gruppen som et «mannssjåvinistisk fristed», og medlemmene deler jevnlig innhold som spøker med voldtekt, incest, pedofili, vold mot kvinner og grov rasisme.

I skrivende stund har gruppen litt over 27.000 medlemmer. Det er 11.000 færre enn mandag, men administrator Kay Erikssen er ikke bekymret.

– For hver 1000 som forlater gruppa får vi 2000 nye, sier Erikssen til VG.

Administratoren har opplyst at det «skal være lov å spøke med det meste», men at enkelte innlegg burde ha blitt fanget opp.

Kripos: – Anmeld det man anser som straffbart

Presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos sier til Aftenposten at de har fått mange tips om «Mannegruppa Ottar» de siste dagene.

– Vi vil ikke gå ut med noen vurdering av konkrete innlegg, men det vi sier er at trusler og innlegg man anser som straffbart, må anmeldes til politidistriktene, sier Nilssen.

Kripos, som har en egen Facebook-patrulje for å undersøke ytringer på sosiale medier, vurderte flere innlegg på «Mannegruppa Ottar» allerede i mars. Konklusjonen var at innleggene ikke var straffbare, og at de var innenfor ytringsfriheten.

– Det betyr ikke at vi har satt noe godkjentstempel på den gruppen eller alt som skrives der. Det kommer nye innlegg hele tiden, og det er en individuell vurdering hver gang vi undersøker noe, sier Nilssen.

Hun understrker at grupper som har mer enn 20–30 personer må regnes som offentlige, fordi det som ytres der, kan spres utover det man har kontroll på.

– Man kan ikke argumentere med at man snakker i et lukket forum når det er såpass mange medlemmer der, sier hun.

Barnekreftforeningen stanset innsamlingsaksjon

I skrivende stund har gruppen seks regler i gruppebeskrivelsen: 1) Ingen pedofili. 2) Ingen pornografi. 3) Ingen bilder av lik eller avføring. 4) Rapportering av innlegg er ikke tillatt. 5) Invitasjon eller tagging av kvinner er heller ikke tillatt. 6) Regelbrudd vil føre til utestengelse uten advarsel.

Administrator Kay Erikssen har uttalt til VG at de vil stramme inn regelverket og få inn flere administratorer.

For å veie opp for den negative omtalen denne uken, startet gruppen en innsamlingsaksjon for kreftsyke barn.

Aksjonen ble stanset av barnekreftforeningen, som ikke ønsket å assosiere seg med gruppen. Da hadde gruppen samlet inn over 180.000 kroner.

I ettertid har det kommet flere «motaksjoner», blant annet en med tittelen «Nei til Manne-gruppa Ottar». Den har til nå samlet inn 43.850 kroner.

Delte hevnpornobilder av Sophie Elise Isachsen

Bloggeren Sophie Elise Isachsen (21) fortalte til VG i sommer at et privat bilde av henne, av svært intim karakter, ble delt på sosiale medier. Bildet er også hyppig delt på «Mannegruppa Ottar», og Isachsens manager opplyser til Nettavisen at de er i dialog med politiet. Isachsen, som er i utlandet, har foreløpig ikke besvart Aftenpostens spørsmål.

Da en 20 år gammel kvinne skrev et innlegg på sin egen Facebook-side der hun støttet Isachsen og oppmuntret sine mannlige venner til å melde seg ut av gruppen, utløste det trusler fra noen av medlemmene.

«Grisesminka knulledokke! Skulle vært straffepult en måned med slapp øl-tiss», skrev et av medlemmene, ifølge VG.

Kripos: – Vi skal verne om ytringsfriheten

Dahl Nilssen i Kripos påpeker at det er vanskelig å si nøyaktig hvor grensen går for hvilke innlegg som er straffbare og ikke. Hun sier Kripos er aktivt tilstede på sosiale medier, både åpent og skjult, og følger med på det som skjer.

– Det er en individuell vurdering hver gang. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og vi skal også verne om den. Samtidig jobber vi for at folk skal føle seg trygge på internett. Dersom man føler seg truet, så må man selvfølgelig anmelde, sier hun.