Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg presses fra flere hold etter debatten om bildesensuren.

«Kjære Mark er en del av vår nyhetsverden nå. Og han trenger å ta del i den på en intelligent måte», skriver Preston i sin spalte i The Guardian søndag.

«Alle som bestemmer seg for å kjøre eller trekke en vanskelig historie fra sin nettside, som bildet av den vietnamesiske jenta som flykter fra napalm, er ikke bare en teknolog: han er en utgiver», mener Preston.

Fredag slettet Facebook statsminister Erna Solbergs (H) innlegg om den såkalte «napalmjenta», og Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansens åpne brev til Mark Zuckerberg gikk verden rundt.

– Må tenke på hva det betyr å være utgiver

Begge sakene fikk stor oppmerksomhet i Europa og USA.

I brevet omtalte Hansen Facebook-grunnleggeren som «verdens mektigste redaktør» og nå går debatten om Zuckerbergs makt over og kontroll på spredning av nyheter.

– Det Facebook trenger nå er å tenke veldig hardt på hva det betyr å være en utgiver. Hvis de ikke gjør det, vil dette skje igjen og igjen, sier Emily Bell, direktør i Tow Center for Digital Journalism ved Columbia University til The Guardian.

Eksperter gjengitt i Guardian mener det er et åpent spørsmål om Facebook vet hva de skal gjøre med makten de har.

– Det er nesten som dette er barn som leker med leketøy som er for eldre, sier Jane Kirtley, professor i medieetikk og jus ved University of Minnesota til den britiske avisen.

– Vi trenger noe mer enn bare algoritmer. Vi trenger mennesker som er levende vesener som vil stoppe og analysere disse tingene, sier hun.

Fakta: Dette er saken Fredag fjernet Facebook et innlegg der statsminister Erna Solberg hadde delt bildet. Samme dag skrev Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen et åpent brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg. Han skrev for å fortelle Zuckerberg at han ikke vil etterkomme kravet om å fjern et dokumentarfoto fra Vietnamkrigen tatt av Nick Ut, slik Facebook krevde. Kravet kom i en epost fra Facebooks kontor i Hamburg. Mindre enn et døgn etter at eposten ble sendt, slettet Facebook både Facebook-posten og bildet.

Vil være teknologiselskap, ikke medium

Zuckerberg har tidligere nektet for at Facebook er en utgiver eller medieselskap, men kaller det et teknologiselskap eller en plattform.

Will Oremus, teknologiskribent i Slate, mener Facebook er et medieselskap når de er tvunget til å være det.

«Det er bare en mediebedrift som er fast bestemt på å ta imot så lite ansvar som mulig for hva det utgir – og som vekselvis abdiserer og gjenvinner sitt privilegium til å utøve redaksjonelt skjønn i henhold til hva den anser som hensiktsmessig til enhver tid», skriver Oremus.

– Facebook ønsker å ha ansvar som en utgiver, men også å bli sett på som en nøytral bærer av informasjon som ikke inneholder nyhetsvurderinger, sir Jim Newton, tidligere redaktør i Los Angeles Times, som også underviser i journalistikk ved University of California.

– Jeg vet ikke om de klarer det på lang sikt, sier han til The Guardian.

– Facebook er et medieselskap

Thomas Mattsson, sjefredaktør i den svenske avisen Expressen, mener Facebook må ta mer ansvar.

«Facebook er et medieselskap som tar redaktørbeslutninger Med det følger ett større ansvar enn det Mark Zuckerberg og hans medarbeidere hittil har villet tilstå, skriver Mattsson i sin blogg.

Fikk brev fra toppledelsen i Facebook

Facebook bekreftet fredag kveld at de snur etter den massive kritikken mot dem det siste døgnet.

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til Aftenposten.

I løpet av helgen mottok Espen Egil Hansen et brev fra ledelsen i Facebook.

– Svaret er ikke fra Zuckerberg selv, men fra en i toppledelsen. De forklarer at de er opptatt av å ha gode og håndterbare regler og at de har et forbud mot nakenbilder. De erkjenner at dette spesifikke bildet ikke burde vært rammet av sensuren og at det vil være tillatt å poste dette fra nå av. Samtidig understreker de at de hele tiden jobber for å bli bedre og de takker for engasjementet, sier Hansen.

– Har de overfor deg indikert endringer ut over det de har varslet i pressemeldingen fredag kveld?

– Nei, det har de ikke, sier sjefredaktøren.