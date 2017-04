De to fastlegene har forklart til politiet at det hele var ment som en spøk, men ifølge Aftenbladet skal de ansatte som var på jobb fryktet at sekken kunne inneholde en bombe.

– Jeg har ingen sans for denne typen spøk. Ambulansesentralen var satt ut av spill over lenger tid. Beredskapen måtte settes til andre steder, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.