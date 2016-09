Mats Zuccarello: – Jeg drømte aldri om å bli hockeystjerne

Denne saken er hentet fra ukens Aftenposten Junior - Norges eneste avis for barn og unge.

– Ingen av spillerne er nakne, så det er bare å komme inn! sier Mats Zuccarello til Junior-journalistene Fabian (11) og Albert (12) etter å ha tatt en kikk inn i garderoben i ishallen Jordal Amfi i Oslo.

Der gjør hockeylandslaget seg klare til dagens trening. Noen dager etter intervjuet skal laget forsøke å kvalifisere seg til OL i Sør-Korea i 2018.

Dette sa Zucca etter Frankrike-kampen:

- Den beste seieren noensinne

– Her er plassen min. Langs veggen står hockeykøllen min, og der borte henger drakten min. Vil dere se? spør Zuccarello.

– Ja! svarer Junior-journalistene og løper bort.

Privat

Alltid spilt for å ha det gøy

Til vanlig spiller Zuccarello på laget New York Rangers i USA, i verdens beste hockeyliga NHL (National Hockey League).

Nå er han hjemme i Norge for å spille for det norske landslaget. I oktober starter en ny sesong i USA.

– Har du alltid hatt mål om å være stjerne i NHL?

– Nei, jeg drømte aldri om å bli hockeystjerne i NHL. Jeg har alltid bare spilt for å ha det gøy. NHL var noe jeg så på TV.

– Hva gjør du utenfor sesongen, bortsett fra å trene?

– Det er viktig å slappe av. Jeg pleier å ligge på sofaen og spille TV-spill. Jeg liker å drive med annen sport også, som fotball.

Monica Strømdahl

Vanskelig hverdag

– Er det ensomt å være hockeyspiller i NHL?

– Jeg er jo med laget nesten hele tiden. Men det blir mye reising, og jeg bor en del alene på hotellrom. Det hender kameratene mine i klubben blir byttet bort til andre klubber. Det er en ganske vanskelig hverdag sånn sett.

– Er du noen ganger redd for at du skal miste plassen din på laget?

– Ja, selvfølgelig. Alle vil jo spille der, mange slåss om få plasser. I starten var jeg mer redd. Nå er jeg litt mer sikker på plassen min, men jeg kan aldri vite. Jeg må alltid være i form, trene godt og være god.

Vil hjelpe barn

Mats Zuccarello startet tidligere i år Zuccarello-stiftelsen, som skal hjelpe flere barn og unge til å starte med idrett.

– Hvorfor startet du Zuccarello-stiftelsen?

– Jeg var i Afrika sammen med en organisasjon som heter Right To Play. Der besøkte jeg barn som ikke har det så bra som vi har det, men som får hjelp gjennom lek og idrett. Jeg tenkte at jeg ville gjøre noe av det samme for barn i Norge. Idrett er viktig når man er barn. Det er viktig å få være med på et lag og å få kamerater.

Snakker med mammaen

Mammaen til Zuccarello er frisør. Junior-journalistene Fabian og Albert klipper seg hos henne.

– Det ser ikke ut som mammen din får lov til å klippe deg?

– Nei, det tar for lang tid. Jeg er veldig utålmodig. Tar hun godt vare på dere?

– Ja, veldig. Hun snakker veldig mye om deg.

– Det er ikke bra. Dere må si at hun må slutte å prate om meg, sier Zuccarello og smiler.

– Hvor lenge skal du spille hockey?

– Jeg har tre år igjen av kontrakten min med New York Rangers. Så får vi se om det blir ny kontakt eller om jeg flytter hjem. Kanskje jeg fortsetter i fem-seks år til. Og så ... Har dere noen tips?

– Nyte livet litt kanskje?

– Ja. Men jeg må røre litt på meg i hvert fall!

