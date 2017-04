Medlemskap i islamistgruppe kan gi oppholdstillatelse i Norge

Søk i Utlendingsnemndas praksisbase viser at flere som har hatt tilknytning til eller blitt anklaget for å ha tilknytning til islamistgruppen Hizb ut-Tahrir, har fått opphold i Norge. Dette skjedde blant annet så sent som i fjor, skriver Minerva.

Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet (UDI) har følgende kommentar til Minerva.

– Personer med tilknytning til Hizb-ut Tahrir risikerer forfølgelse ved retur og kan derfor få beskyttelse i Norge, sier hun.

Gir grunnlag

Hizb ut-Tahrir er den samme gruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan kobles til gjennom vennskap på Facebook, delinger og likes. Det skriver flere svenske medier, deriblant Expressen, Svenska Dagbladet og Expo. Gruppen selv benekter befatning med Akilov.

Justisminister Per-Willy Amundsen var svært kritisk til å gi opphold til islamister da han var innvandringspolitisk talsmann i Frp:

– Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse, sa Amundsen til Aftenposten i 2010.

Hizb ut-Tahrir oppsto blant palestinere i Jordan tidlig på 1950-tallet. Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre. Organisasjonen er forbudt i mange muslimske land.