Medlemskap i islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi oppholdstillatelse i Norge.

Søk i Utlendingsnemndas praksisbase viser at flere som har hatt tilknytning til eller blitt anklaget for å ha tilknytning til islamistgruppen Hizb ut-Tahrir, har fått opphold i Norge. Dette skjedde blant annet så sent som i fjor, skriver Minerva.

Enhetsleder Christine Roca i Utlendingsdirektoratet (UDI) har følgende kommentar til Minerva.

– Personer med tilknytning til Hizb-ut Tahrir risikerer forfølgelse ved retur og kan derfor få beskyttelse i Norge, sier hun.

Gir grunnlag

Hizb ut-Tahrir er den samme gruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan ifølge svenske medier har hatt koblinger til. Gruppen selv benekter dette.

Justisminister Per-Willy Amundsen var svært kritisk til å gi opphold til islamister da han var innvandringspolitisk talsmann i Frp:

– Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse, sa Amundsen til Aftenposten i 2010.

Hizb ut-Tahrir oppsto blant palestinere i Jordan tidlig på 1950-tallet. Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre. Organisasjonen er forbudt i mange muslimske land.