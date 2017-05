Meglere merker kjøligere boligmarked i Oslo

Etter at de nye boliglånsreglene ble innført i januar, har det kommet flere rapporter om et kjøligere marked. Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren sier til Finansavisen at deres meglere må fortelle selgerne at de ikke må få panikk, selv om det tar flere visninger før de får solgt.

–Flere boliger blir ikke solgt etter første visningsrunde. Man må kanskje ha både to og tre visningsrunder før man får solgt. Det er langt færre boliger som går over prisantydning i Oslo, sier hun.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB eiendom merker samme tendens.

–Før gikk alt, nå er det flere leiligheter som ikke selges etter første visning i Oslo. Noen selgere må sette ned prisen for å få solgt, og det er noe helt nytt sammenlignet med hva man opplevde gjennom fjoråret, sier han.

Torsdag kommer ny prisstatistikk fra Eiendom Norge for april. Begge de to meglertoppene Finansavisen har snakket med, tror at man til tross for et vanskeligere marked, vil se en svak oppgang i Oslo og resten av landet.