Meldinger om skyting og eksplosjoner ved hotellkompleks i Manila

Det melder BBC og flere andre medier. Hotellansatte som hadde rømt fra hotellet, fortalte til CNN at de så en maskert mann i tredje etasje skyte mot gjestene.

Ifølge CNN er politiets spesialstyrker på vei til stedet. Politi, brannmenn og spesialstyrker ble sett i området i 1:30-tiden natt til fredag lokal tid.

Åstedet skal være Resorts World Manila, et kompleks med fire hoteller, kjøpesenter, restauranter, barer, kasino og en stor teatersal med plass til over 1500 mennesker. Totalt har komplekset over 1500 hotellrom.

Saken oppdateres.