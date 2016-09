Alle nødetater rykket sent søndag kveld ut til ulykkesstedet i Vestre Ådal ved Ringmoen. Politiet opplyser at det dreier seg om en bil som har kjørt av veien og inn i et tre.

Det var to personer i bilen, og begge er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med store skader, opplyser politiet. Begge er menn født i 1989, ifølge NRK. Mandag morgen opplyser sykehuset at den ene mannen er livstruende skadet, mens den andre er alvorlig skadet.