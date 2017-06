Meslinger påvist hos seksåring i Norge - vet ikke hvem som er smittekilden

Meslinger er så godt som utryddet i Norge, etter MMR-vaksinen som ble innført på 1980-tallet.

Men det hender at sykdommen blusser opp igjen. Hittil i år har det vært spesielt mange tilfeller i Romania og Italia. I Romania har minst 17 barn dødd hittil i år. I Norge var forrige utbrudd i 2011, da 39 personer ble smittet.

Fredag meldte avisen Hadeland at det er påvist meslinger hos en seks år gammel jente i Lunner kommune i Oppland.

Jenta var ikke vaksinert mot meslinger. Hun er nå i god form igjen. Kommunen har fulgt opp familien, og sjekket om de som har vært i kontakt med barnet, er vaksinerte.

Kommuneoverlege Jon Arne Ødegaard i Lunner kommune sier at de ikke vet hvem som er smittekilden.

– Familien er etnisk norske innbyggere, og de har ikke vært mye ute og reist, sier han.

Fakta: Symptomer på meslinger Først feber, hoste, snue og lysskyhet. I løpet av et par dager små, hvitaktige flekker i munnen omgitt av en rød sone. Deretter fallende feber som så stiger samtidig med begynnende meslingutslett. Utslettet begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Utslett; vedvarende feber og andre symptomer varer vanligvis to til fem dager. Feber utover utslettstadiet kan være tegn på komplikasjon. Kilde: Folkehelseinstituttet

Et dødsfall pr. 1500–3000 barn

Kari Rønning, overlege og smittevernvakt på Folkehelseinstituttet, understreker at meslinger er en farlig sykdom. For hvert 1500–3000 barn som får sykdommen, dør ett barn.

– Det er også mye ettersykdommer i form av ørebetennelser, lungebetennelser og andre betennelser, sier hun.

I fjor ble det ikke registrert noen tilfeller av meslinger i Norge. Mens det hittil i år er registrert to tilfeller, inkludert seksåringen i Oppland.

Ifølge Rønning kan årsaken til enkelttilfellene være besøk fra utlandet, at man har vært på reise, eller at man har noen uvaksinerte i omgangskretsen.

– Men vaksinasjonsdekningen i Norge er på over 95 prosent. Det betyr at sykdommen sjelden sprer seg. Man smitter i høyden en eller to andre.

Åserud, Lise / SCANPIX

Somaliere og antroposofer

Likevel plasseres de fleste med meslinger på sykehus. Det skyldes blant annet et ønske om begrense smitte mest mulig ved å isolere pasienten.

– Har vaksineskepsis ført til økt fare for at sykdommen spres?

– Vi vet at det er miljøer, for eksempel blant somaliere og antroposofer, som er skeptiske til vaksinering. Det finnes også familier som ikke har giddet å vaksinere seg eller har glemt det bort. Men med det lave antallet tilfeller vi har, kan vi ikke si at vaksineskepsis er stort problem, sier Rønning.