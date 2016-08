I et lokale i Søregata 30 sitter Tor Brynjar Welander og Martin Ljosdal fra Stavanger kommune og spiller dataspill. Snart skal Minecraft-versjonen av Stavanger sentrum slippes løs på innbyggerne, fortrinnsvis kanskje den yngre delen av befolkningen.

Welander leder arbeidet med byens sentrumsplan, der siste høringsfrist løper ut om en måned.

På oppløpssiden er en av utfordringene å få ungdommen i tale. Hva mener de om sentrum? Hva mangler? Hva kan ofres?

Vil trekke inn nye grupper

– Kommunale planer og kart kan ofte være vanskelig å sette seg inn i. Vi håper og tror at dataspill og ny teknologi kan få nye grupper til å engasjere seg, sier Welander.

Med seg på laget har han Martin Ljosdal fra kommunens geodataavdeling. På forunderlig vis har han greid å smelte sammen alt av hva kommunen sitter på av data om byen, alt fra gater, trær og lyktestolper til terreng og høydekurver. Dette er igjen parret med det populære dataspillet Minecraft.

Får man tilgang til Stavanger-versjonen av Minecraft vil man se både dagens by (i farger) og de nye elementene fra sentrumsplanen (i hvitt). I tillegg vil man ha mulighet til å rive og bygge av hjertens lyst.

Fritt frem for alle lekne byplanleggere

Det er det danske firmaet GeoBoxers som har omdannet dataene om Stavanger til såkalte «blokker», digitale legobrikker som kan fjernes eller legges til.

Tre skoleklasser ved sentrumsnære skoler skal få gleden av å innvie verktøyet. Det er klasser på ulike trinn fra skolene Storhaug, Kampen og Våland som får tilgang 7.-9. september.

Deretter blir det fritt fram for alle lekne byplanleggere å logge seg på Minecraft, via en tråd som blir lagt ut av Stavanger kommune.

Kommunens folk akter å ta ut øyeblikksbilder av spillet ved jevne mellomrom, og analysere de endringer som er gjort.

Fjerner sprengstoff fra spillet

– Vi har lært litt av tidligere forsøk fra Danmark og vet at det kan skje store forandringer over natten i Minecraft, i verste fall at hele «byen» er borte. Vi har valgt å fjerne sprengstoff som et av virkemidlene i vår versjon av dataspillet, sier en smilende Tor Brynjar Welander.

– Vil dere ta hensyn til innspill via dataspill, eller er dette mest for syns skyld?

– Vi vil se på dette seriøst, og analysere de endringer som blir gjort via spillet. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere at disse endringene blir bakt inn i den endelige planen. Ut fra de erfaringene vi gjør med Minecraft, vil vi også vurdere å kjøpe inn tilsvarende verktøy som dekker hele byen, ikke bare sentrumsområdet.

Se planene med VR-briller

I tillegg til dataspillet vil også en annen type teknologi bli tilgjengelig på Sølvberget fra mandag av. Med virtual reality-briller og en stor skjerm kan man bevege seg rundt i byen og se hvordan den nye planen vil ta seg ut i virkeligheten.

Han eller hun har to muligheter, å se byen som den er i dag eller slik den vil se ut med de foreslåtte nye tiltak. Dermed kan de danne seg et bilde av forandringene som er foreslått, og en mening om de liker det de ser.

Maskinen vil være tilgjengelig for bruk på hverdager de to neste ukene, mellom klokka 14 og 17.