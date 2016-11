Misbrukte barn etter å ha hamstret overgrepsbilder

Mannen er en av de 51 personene politiet mener å ha avslørt gjennom operasjon Dark Room, skriver Bergens Tidende.

Den 24 år gamle studenten har innrømmet omfattende kontakt med andre menn som utvekslet bilder og filmer av overgrep av barn.

Mye av kontakten skal ikke ha skjedd på det såkalte mørke nettet, men via en vanlig konto på videotjenesten Skype.

Kontakt med politisønnen

En av dem han skal ha hatt Skype-kontakt med, er den 23 år gamle sønnen til en politimann i Vest politidistrikt.

Både far og sønn ble pågrepet i aksjonen som ble kjent i helgen. Politimannen er nå suspendert, mens sønnen hans er varetektsfengslet.

De to mennene i 20-årene har vært aktive i studentmiljøet i Bergen. I fire måneder skal de ha diskutert overgrep og utvekslet bilder. Men da 24-åringen i fjor høst oppsøkte unge jenter ansikt til ansikt, og hadde samleie med dem, ble han tatt.

24-åringen møtte nylig som tiltalt i Bergen tingrett. Ifølge tiltalen har han siden 2010 chattet med ti andre Skype-brukere om overgrep mot barn. Syv av brukerne har politiet klart å identifisere.

Planla overgrep

Mannen skal blant annet ha diskutert med en 29 år gammel ingeniør hvordan de i fellesskap kunne misbruke barn seksuelt.

24-åringen var i besittelse av over 2300 overgrepsbilder og 191 filmer da han ble tatt. Fra ingeniøren skal han blant annet ha fått det avsenderen hevdet var direktesendt misbruk av en liten jente. En annen film var fra guttegarderoben i badelandet Vannkanten.

Mannen er også tiltalt for å ha utnyttet 20 jenter og gutter under 16 år. De fleste overgrepene skal ha skjedd via chat og webkamera, der han fikk barna til å onanere og utføre seksuelle handlinger.

I tillegg er han tiltalt for å ha hatt samleie med tre jenter under 16 år, blant annet i leiligheten i Bergen. Han opprettet kontakt via nettet og lovet alkohol og undertøy i bytte mot sex.

Da moren til en av jentene fikk høre hva datteren var blitt utsatt for, anmeldte hun mannen til politiet. Dette ble startskuddet for opprullingen av overgrepssakene. 24-åringen har sittet varetektsfengslet i over ett år.

– Snarrådig

– En handlekraftig og svært snarrådig mor meldte fra. Politiet tok saken alvorlig og iverksatte en nødvendig og omfattende etterforskning, har jentens bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs, tidligere sagt til Bergens Tidende.

I retten gikk saken for lukkede dører. Ifølge forsvarer Fredrik Verling erkjente mannen straffskyld.

– Jeg ser på dette som en enkeltstående sak. Fra mitt ståsted har han ikke deltatt i noe nettverk. Det blir feil å fremstille ham som del av en organisert gruppe, sier Verling. Dommen i saken er ennå ikke klar.

Sykepleier dømt

En annen av dem 24-åringen skal ha fått tilsendt bilder fra, er en sykepleier og ambulansearbeider på Østlandet. Mannen innrømmet å ha hatt 45 seksualiserte bilder av barn.

Han sendte blant annet seksualiserte bilder som han hevdet var av døtrene på 14 og 17 år, og skrev at han fantaserte om å ha sex med dem. Ambulansearbeideren tilsto da saken kom for retten, og ble dømt til 30 dagers fengsel.

Lokalpolitiker dømt

Også en 35 år gammel mann fra Buskerud er dømt etter å ha blitt tatt med over 3200 overgrepsbilder. Han ble også funnet skyldig i å ha befølt en 14 år gammel jente og for å ha tilbudt en 15-åring penger for sex.

Mannen, som i flere år har vært aktiv i lokalpolitikken, er dømt tre ganger tidligere for sedelighetsforbrytelser – blant annet for samleie med et barn under 14 år.

I retten forklarte han at han sliter med depresjon, og at det er i slike perioder han begår overgrep. Han hevdet han hadde bedt om hjelp for sine psykiske plager, men retten slår fast i dommen at mannen har vist liten vilje til å endre atferd.

– Startet ikke i Bergen

Politiet i Buskerud er overrasket over at saken blir omtalt som en del av Dark Room-opprullingen.

– Saken vi har hatt, startet ikke på bakgrunn fra en henvendelse fra Bergen, men fra en litt tilsvarende etterforskning i Sør-Trøndelag, sier politiadvokat Ingunn Hodne i Sør-Øst politidistrikt.

Da politiet begynte å etterforske 35-åringen, så de at han hadde hatt kontakt med folk på Vestlandet.

– Vi skjønte at det var en forgreining til Bergen, med kontakt på nettet med en person der. Vi ba derfor om å få oversendt informasjonen fra Bergen. Men vår sak ble ferdig etterforsket uten at vi fikk den informasjonen, sier Hodne.

I mai ble 35-åringen dømt til fengsel i ett år og fire måneder. 19 dager etter at dommen ble avsagt, kom endelig informasjonen fra Bergen.

– Han ble domfelt på bakgrunn av vår etterforskning. Da vi fikk saken fra Bergen ble den henlagt, siden han allerede var dømt, etter et ganske kort avhør som vi tok for ordens skyld i juni, sier Hodne, og legger til:

– Hos oss har dette aldri blitt omtalt som en sak fra Dark Room.