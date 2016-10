Mistenkt falsk lege pågrepet

Etterforskningsleder Jens Martin Reiersølmoen i Arendal sier til TV 2 at det ikke var noe dramatikk under pågripelsen. Etter det TV 2 erfarer har politiet forsøkt å pågripe kvinnen siden tirsdag kveld.

Kvinnen ble i august varetektsfengslet og siktet for bedrageri i fire saker, men løslatt etter to uker. I to av sakene skal hun ha utgitt seg for å være nevrokirurg.

I etterkant av fengslingen har anmeldelsene strømmet inn fra hele landet om ulike bedrageriforhold som kvinnen skal være innblandet i.

Ifølge politiet omfatter nå siktelsen minst sju saker. I tillegg sier politiet at de etterforsker en rekke andre anmeldelser.

Kvinnen i 30-årene fikk blant annet tillit hos en boligselger og vant en budrunde på en luksusbolig til 20 millioner kroner. Hun var i virkeligheten blakk og uten jobb, skrev VG lørdag. Kvinnen har dommer på seg tilbake til 2007 for lignende forhold. (©NTB)