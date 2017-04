Mobilbank, nettbank og minibank fungerer igjen etter to timer med tekniske problemer

Mobilbank, nettbank og minibank sluttet å fungere litt før klokken 13 i dag, men er nå oppe og går igjen, ifølge Geir Remman, informasjonsdirektør i Evry.

En teknisk feil hos IT-selskapet Evry var årsaken til feilen hos DNB og en rekke andre banker.

Også minibanker i Sverige har vært berørt av den samme feilen. Samtlige minibanker i nabolandet ehar vært ute av drift på grunn av de tekniske problemene hos IT-selskapet.

Feilen oppsto kl 13

Geir Remman, informasjonsdirektør i Evry, bekreftet tidligere i dag at de tekniske problemene gjaldt flere banker enn DNB.

– Feilen oppsto litt før klokken 13 og skyldes en feil i vår infrastruktur. Feilen treffer ulike banker på ulikt vis.

Problemer og treghet

– Det kan medføre at nettbank og mobilbank er nede, treghet i systemet, at minibankene ikke fungerer, eller at butikkene må benytte reserveløsning når du handler der, forteller Remman til Aftenposten.

– Vi beklager problemene overfor kundene. De tekniske feilene er nå rettet opp igjen, sier Remman.