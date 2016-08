Mor og sønn drept etter skyteepisode i Kirkenes

SISTE: Det var en elev i sjuende klasse ved Kirkenes barneskole og barnets mor som ble drept natt til mandag, opplyser skolens rektor Tove Korsnes til iFinnmark.

Elevene ble varslet ved skolestart i dag.

– De har fått vite at det har vært en familietragedie. At en 7.- klassing her ved skolen og moren hans er omkommet, og at stefar er hardt skadet, sier Korsnes til iFinnmark.

Kommunens kriseteam er på skolen for å ta seg av elever og lærere.

Det opplyses i en pressemelding at politiet ble varslet litt over klokken fire i natt.

Politiet rykket ut til en leilighet, og fant tre personer hardt skadet etter skyting.

«Politiet har ikke full oversikt over hendelsesforløpet ennå og jobber for fullt med taktisk og teknisk etterforskning», heter det i pressemeldingen.

To drept - en hardt skadet

– Når vi ankommer stedet så ser vi at det er tre personer som er skutt, hvorav etter hvert to av de blir bekreftet omkommet, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae, til Aftenposten.

Én person ble bekreftet omkommet på stedet, mens to ble fraktet til sykehus.

En av de skadde ble senere bekreftet omkommet på sykehuset.

– Ting tyder på at det er snakk om folk som bor i leiligheten, sa Daae tidlig mandag morgen.

Ordfører: Vi gjør alt som er mulig

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen sier til NTB at det er en veldig vanskelig dag for kommunen.

– Det er en forferdelig vanskelig situasjon, og vi gjør alt som er mulig å få til, sier Rafaelsen.

Alle tre i relasjon til hverandre

Ifølge Nordlys fraktes stefaren fra Kirkenes sykehus til Universitetssykehuset i Tromsø nå i formiddag.

Politiet har ennå ikke kommet med noen utdypende opplysninger om hendelsesforløp.

Det er foreløpig ikke mistanke om at det var flere personer til stedet i leiligheten da skytingen fant sted. Politiet utelukker så langt ingenting.

Det var naboer som varslet politiet om bråk.

Kommunen har etablert et kriseteam. Politiet har varslet at blir en pressekonferanse på politihuset i Kirkenes klokken 12.