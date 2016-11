Mor og sønn nekter straffskyld etter båldrapet i Søndre Land

De to ble pågrepet tirsdag formiddag sammen med en medsiktet mann i 30-årene. Alle tre ble tatt i avhør, men bare yngstemann ba om å få ha forsvarer til stede under avhøret.

Det var ved 19-tiden 3. september Nils Olav Bakken ble funnet drept i et bål i skogen på Totjernsveien i Søndre Land kommune.

Etter 150 vitneavhør, teknisk og taktisk bistand fra Kripos mener politiet på Gjøvik at drapssaken nå er løst.

– Han nekter straffskyld. Vi ble ikke ferdige med avhøret tirsdag, og vil fortsette onsdag ettermiddag, sier forsvarer Ove Herman Frang.

Også morens forsvarer Arnor B. Istad bekrefter at hans klient nekter straffskyld, men det er uklart hva mannen i 30-årene har forklart, da han måtte bytte forsvarer til advokat Per Espen Eid, Gjøvik.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, og vet derfor heller ikke hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld, sier Eid.

Har mindreårige barn

Pågripelsene vakte oppsikt da de ble kjent på Dokka i Nordre Land kommune tirsdag. På sosiale medier gir folk uttrykk for overraskelse, og enkelte advarer mot ryktespredning og sladder.

Kvinnen har flere mindreårige barn.

Hun skal ha vært aktiv i menigheten der hun bodde for noen år siden. I likhet med de sine to medsiktede tilhørte hun ikke det belastede rusmiljøet avdøde tidvis vanket i.

Fengslingsmøter fredag

Politiinspektør Johan Petter Bærland ved Innlandet politidistrikt vil ikke si noe om hvilken forbindelse det er mellom de siktede og den avdøde:

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at Bakken ble drept, men vi ønsker ikke om si at dette skjedde hjemme hos han, der han ble funnet, eller et annet sted, sier Bærland, som ikke vil si noe om dødsårsaken.

– Har dere funnet spor etter kontakt mellom de fire på noen av mobiltelefonene dere har tatt beslag i?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bærland, som bekrefter at politiet vil begjære lukkede dører under torsdagens fengslingsmøter i Gjøvik tingrett.

