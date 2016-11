Moren (44) avviser at drapet skal ha et hevnmotiv

Politiet begjærte lukkede dører da Gjøvik tingrett i formiddag skulle behandle politiets krav om fire ukers varetektsfengsling.

Per Annar Holm

Advokat Arnor B. Ilstad forsvarer kvinnen (44), som sier at hun ikke har hatt noen rolle i drapssaken:

– Jeg vet at politiet etterforsker saken etter et scenario om at avdøde for fire eller ti år siden skal ha forgrepet seg mot en person i min klients nære krets, men hun avviser fullstendig at hun skal ha sendt sin sønn og ekskjæresten på noe som kunne sees på som et hevntokt, sier Ilstad.

Han begjærte kvinnen løslatt fordi hun har flere barn i førskolealder.

– Hva har politiet lagt frem av bevis i saken?

– Slik jeg ser det, er etterforskningen tuftet på rykter og bygdesladder. Derfor ba jeg om at pressen måtte få være til stede, men retten lukket dørene, sier Ilstad.

Aktor Kristian Johansen avviser helt at politiet har lyttet til folkesnakk:

– Jeg vil ikke kommentere om vi mener å kjenne til et motiv, men vi trekker ikke våre konklusjoner på bakgrunn av bygdesladder, sier en tydelig irritert aktor,

Forsvarer: – DNA kan flytte seg

Politiet skal ha funnet DNA fra flere av de siktede hjemme hos avdøde:

– DNA kan flytte seg. Ja, de tre siktede kjente avdøde, men de har ikke hatt mer omgang med ham enn mange andre i bygda, sier Ilstad.

I det første fengslingsmøtet møtte morens ekskjæreste, en 35-åring fra Dokka, som er siktet for forsettlig drap. Han er tidligere domfelt tolv ganger, hvor vinningsforbrytelser og kjøring uten gyldig førerkort, med biler med falske skilt, er gjengangere i tiltalepostene.

Mandag denne uken hadde han kjøpt seg ny bil etter at han slapp ut fra soning. Da politiet stanset ham tirsdag, ble han pågrepet og siktet for forsettlig drap.

Politiinspektør Johan Petter Bærland har tidligere sagt at pågripelsene skjedde etter 150 vitneavhør og en omfattende teknisk og taktisk etterforskning med bistand fra Kripos.

Politiet sikret seg blant annet avtrykk fra bildekk ved funnstedet på Veståsen i Søndre Land 3. september.

Per Annar Holm,

Lukket dørene

I rettssal 140 var den 35 år gamle mannen tydelig ubekvem ved siden av sin forvarer. Han kikket mest ned i bordplaten mens han ventet på at tingrettsdommer Ola Rambjør Heide skulle sette retten.

– Han forstår at politiet hadde behov for å snakke med ham og at de trenger tid for å sjekke saken, men han nekter straffskyld og har begjært seg løslatt, sa forsvarer Per Espen Eid etter fengslingsmøtet.

Politiet har pålagt forsvarerne ikke å gi opplysninger om hvordan saken står.

Per Annar Holm

Elverumsadvokaten Ove Herman Frang forsvarer den siktede 20-åringen:

– Han sier at han ikke har noen kjennskap til denne saken, men forstår at politiet har behov for å snakke med ham. Han har begjært seg løslatt, sier Frang.

Gjøvik tingrett vil ansi sine kjennelser i de tre fengslingssakene torsdag ettermiddag.