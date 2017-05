Moren ga aldri opp – ville ha med sønnen hjem, død eller levende

French var idømt fire dødsstraffer og to livstidsstraffer.

Gjentatte forsøk på å få den norsk-britiske mannen overført til Norge lyktes ikke – før nå, 16. mai. Da ble avtalen om å overføre Joshua French til Norge av humanitære og helsemessige grunner underskrevet på den kongolesiske presidentens kontor.

Innlagt på sykehus i januar i fjor

Det var i januar 2016 at nyheten kom, om at French ville få saken sin vurdert på nytt. Han hadde da kollapset i nyttårshelgen på sin celle i Ndolo-fengselet i Kinshasa, og var så syk at han ble innlagt på sykehus, med tungt vaktoppbud.

Ifølge moren skal han ha vært rammet av malaria.

– Jeg har dyp medfølelse med moren til Joshua French. Hun er innstilt på å gjøre alt for sin sønn, uttalte justisminister Alexis Thambwe Mwamba da til NRK.

Det ble nettopp morens engasjement og tilstedeværelse i Kongo som gjorde så stort inntrykk på kongolesiske myndigheter at de gikk med på å løse saken.

Les også: – Gleden er ubeskrivelig

heiko Junge / SCANPIX

Moren flyttet til Kongo

En desemberdag i 2013 pakket Kari Hilde French kofferten sin i leiligheten sin på Lambertseter i Oslo. Hun satte seg på flyet til Kongo for å feire jul med sønnen Joshua som da var 32.

Men hun dro ikke hjem etter julefeiringen. Ti måneder senere var hun fortsatt i Kongo, og ble intervjuet av Aftenposten på telefonen i oktober 2014.

– Jeg blir her i Kinshasa til jeg får med Joshua hjem til Norge. Levende eller død, sa hun fra sitt nye hjem i Kinshasa.

Hver dag dro hun til Joshua, eller Josh, som de kaller ham i familien. Hun har med en kurv med litt mat, juice og en termos med te.

Fakta: Dømt for medvirkning til drap på sjåføren De to norske ekssoldatene Tjostolv Moland og Joshua French var 28 og 27 år da de ble anklaget for drap i Kongo. De hadde begge vært i Telemark-bataljonen. I mai 2009 krysset de grensen mellom Uganda og Den demokratiske republikken Kongo (DRC) på en motorsykkel. Målet for turen var diamantbyen Kisangani. Det er uklart nøyaktig hva de to skulle i byen. Der skaffer de seg en sjåfør, Abedi Kasongo, som skal kjøre dem tilbake mot Uganda. Han skaffer to andre passasjerer. 109 kilometer fra Kisangani blir Kasongo skutt. Det er omstridt hva som egentlig skjedde, men French ble dømt for medvirkning til drap, og Moland for selve drapet.

– Det finnes grenser for hva et menneske kan tåle

Kari Hilde French hadde sett for seg et annet pensjonistliv. Alt ble forandret da sønnen Joshua og hans kamerat Tjostolv Moland ble arrestert og dømt til livsvarig fengsel for drap på sjåføren Abedi Kasongo.

De ble også dømt for spionasje.

I august 2013 ble Moland funnet død cellen sin. I februar 2014 ble French dømt til livstid i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap.

Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. Norske myndigheter mente rettssaken hadde store svakheter, og Kripos’ etterforskere kom også kom til helt andre konklusjoner om hva som hadde skjedd.

Likevel ble French til slutt dømt.

– Joshua blir bare verre. Han er utsatt for en ekstrem belastning, og har stressrelaterte lidelser, sa moren til French i Aftenposten-intervjuet i 2014.

– Jeg er redd for ham og vil være nær ham. Men hver dag er en lidelse for ham. Livet er blitt en lidelse. Det finnes jo grenser for hva et menneske kan tåle, sa moren.

Les hele intervjuet her: – Livet hans er blitt en lidelse

Ble pågrepet etter antatt rømningsforsøk

Våren 2014 hadde French fått tillatelse til å sone i en leilighet med lettere soningsforhold på grunn av sin helsetilstand. Helt siden rettssaken mot ham i februar hadde nordmannen hatt behov for tett oppfølging av helsepersonell.

Les også: Pågrepet etter rømningsforsøk

Vakter fra kongolesisk militært politi passet på ham kontinuerlig, også på stedet som han var overført til. Foranledningen for pågripelsen søndag 3. august skal ha vært at French forlot leiligheten uten vakt og uten tillatelse.

Etter kort tid ble han pågrepet mens han åpent gikk langs veien. Dette oppfattet kongolesiske myndigheter likevel som et rømningsforsøk.

Prosess i vår

I februar 2017 skrev VG om hvordan norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer French overføres til Norge.

Det var 27 februar i år at justisminister Alexis Thambwe Mwamba i en samtale med NRK opplyste at Kongos president hadde gått med på å benåde French i løpet av 2017.