Morgenbladet har kåret landets beste forelesere

– De beste foreleserne trollbinder publikum. De gir studentene lyst til å lære mer. Den overveldende responsen har vært en kontant bekreftelse på hvor viktig undervisning er for studentene, sier Helene Uri.

Gode undervisere

Hun har ledet juryen som gjør stas på de mest fantastiske formidlerne på universitet og høyskoler. Juryen hadde 386 nominerte å velge mellom i Morgenbladets kåring.

Hensikten er å løfte fram de gode underviserne i et univers der det er publisering av forskningsresultater som gir prestisje og karrieremessig opprykk.

– Ambisjonen er ikke å lage den definitive listen over Norges ti beste undervisere, men heller å trekke fram et knippe virkelig gode – blant flere – for å løfte en debatt, sier debattredaktør i Morgenbladet Marit K. Slotnæs.

UiO-dominans

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Juryen fremhever fire kvinner og seks menn.

Halvparten av de gode underviserne er tilknyttet Universitetet i Oslo, to kommer fra NTNU, mens Høyskolen Kristiania, Norges Handelshøyskole og Høyskolen i Østfold alle kan smykke seg med en av landets beste formidlere.

Dette er de ti beste foreleserne ved norske universiteter og høyskoler, ifølge Morgenbladets kåring:

Øivind Bratberg (36), førstelektor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Tone Selboe (57), professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.

Are Raklev (40), professor i teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo.

Ole Petter Hjelle (46), førstelektor, Institutt for helsefag, Høyskolen Kristiania.

Mari Kjos Hellum (41), høyskolelektor, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold.

Johannes Skaar (42), professor i elektronikk, NTNU.

John McNicol (46), universitetslektor i eldre historie, Universitetet i Oslo.

Inger Stensaker (50), professor i strategisk endringsledelse, Norges handelshøyskole.

Bassam Hussein, førsteamanuensis, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. NTNU.

Anne Kveim Lie (47), førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo.

Vil belønne god undervisning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er bra at de flinkeste foreleserne blir løftet fram.

– Dette er folk som står på hver dag for å innlemme studentene i det akademiske fellesskapet, som klarer å engasjere og ofte strekker seg langt for å være der for studentene. Det er viktig, for vi vet at studenter ønsker mer kontakt med de ansatte på universitetene og høyskolene, sier han til NTB.