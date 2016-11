Mulla Krekar pågrepet av PST - kan utleveres til Italia etter at anken ble avvist

21. oktober besluttet lagmannsretten at mulla Krekar kan utleveres til Italia. Denne kjennelsen ble anket på stedet.

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig kommet fram til at Krekars anke ikke kan føre fram, og den blir dermed forkastet.

Krekar ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) onsdag formiddag, bekrefter PSt til Aftenposten.

– Formålet for pågripelsen er å sikre en eveltuell utlevering. Han vil bli fremstilt for vareteksfengsling, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST til Aftenposten.

Meling: Jobber med en klage

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sier til NTB at han jobber med en klage til Justisdepartementet på beslutningen om å utlevere Krekar til Italia.

Meling skriver i en SMS til VG at Høyesterett ikke er siste mulighet, og at han også jobber med å bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Høyesterett avgjorde onsdag at mulla Krekar (63) kan utleveres til Italia der han er siktet for å lede et terrornettverk. Det ble klart etter at Høyesterett forkastet anken hans over Borgarting lagmannsretts avgjørelse om utlevering fra 21. oktober i år.

Terje Pedersen, / NTB scanpix

Oslo tingrett fastslo 29. juni at vilkårene for utlevering er til stede, og Krekar har dermed tapt i tre rettsinstanser.

– Jeg er fornøyd med at domstolenes behandling av saken er sluttført. Saken har tatt lang tid i rettsapparatet, og departementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Krekar har en tre ukers frist til å uttale seg før vedtak fattes. Når vedtaket er gjort, kan det påklages til Kongen i Statsråd. Dette betyr at saken trolig ikke vil bli behandlet i Kongen i Statsråd før i starten av januar. Vedtaket der er endelig.

Hevder Krekar leder terrornettverk

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder terrornettverket Rawti Shax, og har krevd ham utlevert.

Justis- og beredskapsdepartementet ved justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok begjæringen om utlevering fra italienske myndigheter 30. november i fjor.

Oslo tingrett fastslo 29. juni i år at vilkårene for utlevering er til stede, og dette er nå stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Dermed ligger alt til rette for at han kan utleveres, slik Italia ønsker.

– Etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia, skrev lagmannsretten sin kjennelse i oktober.

Retten viser videre til at Krekar er siktet for alvorlige straffbare forhold.