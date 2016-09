Muslimske mødre svarer på kronikk: – Barna våre får frihet og kjærlighet

– Jeg har lest kronikken, og er veldig enig i budskapet hennes om å gi barna frihet. Men jeg kjenner meg ikke helt igjen i bildet hun gir av at muslimske mødre er strenge og ikke liker at barna blir «norske», sier Imen Hasnaoui.

Hun sitter utenfor en grønnsakshandler på Grønland i Oslo med de døtrene Sara (1) og Eya (7).

Kronikker hun snakker om er skrevet av den norskpakistanske firebarnsmoren Azra Gilani (67) i Aftenposten torsdag. Der oppfordrer hun muslimske mødre til å «våkne».

«Det er uforståelig for meg hvordan enkelte foreldre påtvinger sine barn et levesett som vil gjøre dem ulykkelig og skape et gap mellom foreldre og barn» skriver Gilani.

Kronikken er lest av rundt 100.000 på nett siden den først ble publisert onsdag kveld, og mange - inkludert en rekke toppolitikere - har rost 67-åringen for å ta et oppgjør med sitt eget miljø.

Her er noen av reaksjonene kronikken har fått på Twitter:

– Vokser opp som andre barn

– Jeg mener at det hun skriver ikke gjelder i alle miljøer. Jeg opplever at barna mine vokser opp på akkurat samme måte som andre norske barn, sier Hasnaoui.

Hun er andregenerasjons innvandrer med foreldre fra Tunisia. Datteren Eya (7) går i andre klasse, deltar i svømme- og gymtimer og har venner fra ulike kulturer og religioner.

– Jeg er opptatt av å gi tillit, og opplever at det gjør at Eya stoler på meg. Det kommer også til å gjelde når hun blir eldre, hun må få vokse opp å prøve og feile, sier Hasnoui.

– Er det viktig for deg hvilken nasjonalitet og religion partneren døtrene dine velger i fremtiden har?

– Det spiller ingen rolle hvor han kommer fra, men religion er viktig for meg. Men hvor praktiserende han er, er jeg ikke så opptatt av, sier Hasnoui.

Kjenner igjen beskrivelsen

– Jeg er helt enig i at vi må gi barna frihet. Datteren min må få ta sine egne valg og gjøre som hun vil, sier småbarnsmor Nayat som er på Grønland for å handle grønnsaker.

Hun er selv muslim og opptatt av religion, men opplever ikke at det er vanskelig å oppdra datteren muslimsk i Norge.

– Hun har det akkurat som andre barn, som ikke har troende foreldre. Deltar i gym- og svømmeundervisning, og får ha de vennene hun vil ha. Vi bor i Norge og skal selvfølgelig være en del av det norske samfunnet, sier hun.

Samtidig sier hun at hun kjenner igjen problematikken Gilani beskriver i kronikken sin.

– Jeg ser at det man i en del miljøer er veldig opptatt av å holde på sin egen kultur. Man snakker bare morsmål hjemme og omgås ikke så mange nordmenn, sier hun.