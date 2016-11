I morgen tirsdag er det meldt klarvær og en ny mulighet for å se månen på sitt største.

Hvorfor er månen så stor ?

Månens bane rundt jorden er ikke helt rund, men noe avlang – elliptisk.

Månen er 405.000 kilometer unna oss på det lengste, og 362.000 kilometer unna på det nærmeste.

Når månen både er full og omtrent på sitt nærmeste, kaller vi den en supermåne.

JASON REED / X00458

Kin Cheung / TT / NTB Scanpix

Stein J Bjørge

Vi som er over gjennomsnitt interessert av månens lys og leven har ventet på denne dagen:

En helt vanlig mandag hvor det er sammentreff mellom fullmåne og den minste avstanden mellom jorden og månen. Månen har ikke vært så nær jordens overflate siden 1948.

Stein J Bjørge

Du vil ikke med det blotte øyet merke store forskjellen. Ved passering av horisonten kan den virke større enn vanlig, noe den ikke er – den er bare litt nærmere. 50.000 kilometer nærmere for å være korrekt.

Stein J Bjørge

Beregninger gjort viser at månen virker 14 prosent større enn en vanlig fullmåne.

Stein J Bjørge

Fenomenet supermåne er for så vidt ikke sjeldent, det skjedde for eksempel tre ganger i 2015. Men at dette klaffer samtidig som den er på sitt nærmeste til jordoverflaten er det altså nesten 70 år i mellom.

Kilde: Aftenposten, Nasa, Guardian, National Geographic

Stein J Bjørge

Hvordan ta gode bilder av fullmånen

Rent fototeknisk er månen et utfordrende motiv for de fleste. Når du ser én ting med øyet, oppfatter mobiltelefoner og andre lite egnede fotoapparater noe helt annet.

Og skuffelsen blir stor for fotografen som vil fange begivenheten. For øyet har bedre optikk enn noe kamera. Likevel er det muligheter dersom du har et kamera hvor du kan stille inn blender og lukkertider manuelt.

Stein J Bjørge

Om du skulle ønske å fotografere fullmånen og samtidig ha med miljøet rundt, er det beste tidspunktet like etter solnedgang.

Det kalles blåtimen, den fargerike stunden fra solen forsvinner til den blå himmelen er blitt svart. Om du er morgenfugl, er rett før soloppgang også et slikt vindu for gode månebilder – før dagslyset spiser den opp.

Stein J Bjørge

Når fullmånen dukker opp over horisonten og muligheten for fine innramminger er til stede, virker månen større enn ellers. Det hele er et optisk bedrag. Fordi man har en referanseramme, føles den nærmere og større. Månens avstand til jorden varierer ikke i løpet av en natt.

Men fargene er forskjellige. Månen er rødlig lengst nede ved horisonten og blir gul og senere gråhvit etterhvert som den stiger opp på himmelen.

Stein J Bjørge

18 år til neste gang: Denne måneformørkelsen blir ekstra super

Stein J Bjørge

Husk at overflaten på månen er belyst av solen. Det vil si at det er dagslys på måneflaten og skumring her nede hos oss.

Er man heldig, kan et kamera fange opp begge deler med innebygget automatikk, men om du stiller kameraet på manuelt og spotmåler lyset på måneoverflaten, har du størst sjanse til å lykkes.

Når månen stiger, blir det mørkere og mørkere rundt, og til slutt er det umulig for et kamera å fange opp detaljene i begge deler av bildet fordi månen er for lys og omgivelsene for mørke.

Er det selve månen du ønsker å fotografere, skru lysmåleren på spotmåling og bruk de verdiene automatikken gir deg på valg av blender/lukkertid.

Stein J Bjørge

Som tommelfingerregel bør lukkertiden være på det samme som brennvidden. Dette for å unngå rystelser ved håndholdt kamera. Har du et 250 mm objektiv, bør ikke lukkertiden være lengre enn ett 250-dels sekund.

Bruker du stativ, kan du selv velge lukkertid. Men husk at månen beveger på seg og vil gi etterslep ved for lange lukkertider. Sett ISO-innstillingen på auto eller velg 400/800 ISO om du kan stille den inn manuelt.

Bruk av stativ er ofte en fin ting om du ikke jobber med lyssterk optikk.

Og hvis kameraet sliter med å stille skarpt, slå av autofokus og vri linsen manuelt til den står på uendelig. Da er månen skarp, og det er jo det man oftest ønsker seg.