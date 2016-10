NÅ: Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld kalte arbeidsminister Annikek Hauglie (H) inn partene i konflikten til sitt kontor. Bakgrunnen var at hun tidligere tirsdag fikk en melding fra Statens helstilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse.

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene, Akademikerne og Spekter, som selv har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier Hauglie.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte frem. Streiken har ført til utsatte undersøkelser, behandlinger og konsultasjoner, opplyser Arbeidsdepartementet.

– Uroen ved sykehusene fortsetter

Hos arbeidsministeren tirsdag kveld møttes administrerende direktør Anne–Kari Bratten og fagsjef Cathrine Hennig fra Spekter. Fra Akademikerne stite konstituert leder Marit Hermansen, leder Rune Frøyland i Akademikerne Helse og forhandlingssjef Odd Håker.

Rune Frøyland sier tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten.

– Tillitskrisen og uroen ved sykehusene vil fortsette, bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier han.

Kunne ikke lenger garantere for pasientene

Innkallingen til arbeidsministerens kontor kom kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.

Nordlandssykehuset fastslo tidligere tirsdag at det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

– Den lokale streikeledelsen har slått fast at det er å anse som streikebryteri å gå en beordret vakt, også i dette tilfellet som handler om øyeblikkelig hjelp i medisinsk klinikk. Administrerende direktør ønsker ikke å sette en ansatt i Nordlandssykehuset i en slik situasjon og har derfor trukket tilbake beordringen, skrev sykehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Blant de streikende er det leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Dersom streiken ikke blitt avslutte tirsdag, ville det totale tallet på streikende fra torsdag være 682 medlemmer ved 16 sykehus.