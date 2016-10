NRK: Norsk statssekretær hadde hemmelig Krekar-møte i Italia

PST og Det nasjonale statsadvokatembetet har flere ganger avvist at det foreligger politisk press i Krekar-saken.

Ifølge NRK har det etter 2011 vært flere møter mellom norsk og italiensk påtalemyndighet, i tillegg til møtevirksomhet på politisk nivå.

Aftenposten skrev i februar 2015 at norske myndigheter lenge hadde jobbet for å få til en avtale om å overføre mulla Krekar til Italia. Det er først nå det er blitt kjent hvem som har deltatt og når et slikt møte har funnet sted.

I juli 2014 var daværende statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet i Roma. I tillegg til å delta på et EU-møte om flyktningsituasjonen, møtte Brein-Karlsen statssekretær Cosimo Ferri i det italienske justisdepartementet, skriver NRK.

Temaet var blant annet en mulig utleveringsbegjæring mot mulla Krekar.

Etter det NRK får opplyst, ga Brein-Karlsen beskjed om at relevante norske myndigheter skulle bidra til italienske myndigheters kamp mot terror. Til stede var også Norges ambassadør i Roma, Bjørn Grydeland, samt en fagdirektør fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringens hemmelige Krekar-plan: Norske myndigheter jobbet for å få til en avtale om å overføre mulla Krekar til Italia

Siktet for terrorplanlegging

Aftenposten fikk i februar 2015 opplyst at det hadde vært møter og samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar i 2014

I november 2015 ble mulla Krekar siktet for terrorplanlegging i Italia og pågrepet i Norge.

Siden utvisningsvedtaket ble stadfestet i Høyesterett i 2007, har norske myndigheter jobbet med å få sendt mulla Krekar ut av Norge.

I juni i år fastslo Oslo Tingrett at det er skjellig grunn til å mistenke Krekar for terrorplanlegging, og dermed utlevere ham til Italia. Kjennelsen er anket, og saken er nå til behandling i Borgarting lagmannsrett.