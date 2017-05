NRK: Utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdataen til 2,8 millioner nordmenn

Saken oppdateres.

Ifølge NRK har nærmere 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidede rettigheter til datasystemet til Helse Sør-Øst.

Helseforetaket er det største i landet, hvor 2,8 millioner nordmenn hører under. De har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Akershus, Østford, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

De innrømmer til TV-kanalen at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang, men hevder omfanget er mindre enn det NRK får opplyst fra andre kilder.

– Forrige torsdag fikk jeg informasjon om at 16 bulgarere hadde tilgang til sensitiv informasjon, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør- Øst til NRK.

Fjernsynskanalen skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.

Da nektet de for at utenlandske IT-arbeidere hadde en slik tilgang.

– De utenlandske IT-konsulentene skal ikke ha tilgang til pasientsensitive opplysninger eller gis tilgang til det. De skal ikke ha tilgang til denne type systemer, sa helseforetakets teknologidirektør Thomas Bagley ifølge NRK.