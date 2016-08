NRK-reporter holdt andakt – Human-Etisk Forbund reagerer

Denne uken har Kristiansen holdt morgenandakter for P1-lytterne, noe Pedersen mener at sår tvil om hans integritet, ifølge Vårt Land.

– Dette er en journalistisk fagdiskusjon hvorvidt en medarbeider i et nyhetsmedium kan opptre for å promotere kommersielle interesser, partier og livssyn, sier Brun-Pedersen, som er pressesjef i Human-Etisk Forbund. Han minner om at kanalen for tre år siden bestemte seg for å forby sine medarbeidere å bruke religiøse symboler på skjermen.

– De bestemte seg for at nyhetsarbeidere, når de er på jobb, ikke kan bære verken religiøse, humanistiske eller politiske symboler. Da er det litt underlig at man lar en medarbeider i samme avdeling evangelisere – gjennom sin arbeidsplass i arbeidstiden, sier han.

NRKs utenrikssjef Knut Magnus Berge ser ikke at andaktene reiser noen spørsmål om Kristiansens upartiskhet. Kristiansen selv avviser også kritikken.

– Du skal være ganske mistenksom hvis du tror at det å være et troende menneske diskvalifiserer deg fra å drive journalistisk arbeid, sier han.