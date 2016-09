NSB: 300 innen ledelse og administrasjon skal bort

Dette er pressemeldingen NSB sendte ut klokken 13.00 torsdag, samme dag som NSBs kunder er hardt rammet av streiken blant lokførere:

«– NSB må gjennom en krevende omstilling for å tilpasse NSB til ny rolle og gi selskapet konkurransekraft til å vinne anbud, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

NSB gjennomfører nå et omfattende endringsprogram for å effektivisere driften og redusere interne og eksterne kostnader. Som ledd i dette har styret i NSB vedtatt en prosess med sikte på nedbemanning av rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten frem mot 2018. – Dette er en tung beslutning for NSB. Vi er inne i en av de mest krevende omstillingene i NSBs historie, og dette er grep vi er helt nødt til å gjøre nå, sier Isaksen.

Lise Åserud, NTB scanpix

Omstillingsprosessen vil bli gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Overtallighet vil bli primært bli søkt løst gjennom naturlig avgang og virkemidler som utløser frivillige oppsigelser gjennom 2017 og 2018.»

