NSB frykter kaos - kjører forbi stasjoner uten å stoppe

Vanligvis stanser regiontogene R20 også i Moss og på Ski stasjon, men siden lokførerstreiken ble trappet opp lørdag, har NSB kuttet ut disse stoppene.

Mens pendlere i Follo og Østfold må finne alternative måter å komme seg til Oslo på, kjører nesten tomme tog strake veien inn.

Mandag tøffet regiontogene forbi pendlere på de streikestengte stasjonene på Østfoldbanen.

– Skuffede, forbikjørte pendlere

Regiontogene er knapt halvfulle, fortalte en langpendler til Aftenposten mandag morgen.

– Jada, plass til flere her. Og mange skuffede som sto og så på toget passere Moss. På Ski sov jeg.

Sikkerhetshensyn

Grunnen til at togene ikke stopper er at NSB frykter for sikkerheten hvis mange streikerammede lokaltogpassasjerene skulle trenge seg på regiontogene.

– Vi må alltid tenke sikkerhet først, og når disse togene er de eneste som går på Østfoldbanen, tar vi rett og slett ikke sjansen på at det skulle bli overfylt om bord, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

– Har publikum fått med seg informasjonen om at togene går direkte mellom Oslo S og Rygge?

– Ja, vi har kundeveiledere ute på Ski og Moss, og det er svært få som ikke har fått med seg det endrede stoppmønsteret, sier Lundeby.

Dropper to stasjoner

Mellom Halden og Oslo S stopper togene nå i Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Rygge.

– Hva med dem som skal reise fra Halden til Moss?

– De må bytte på Rygge stasjon og ta seg videre på annen måte, sier Lundeby.

Foreløpig har det ikke vært noen kjent kontakt mellom de streikende i Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB-ledelsen.

Streiken ble kraftig trappet opp lørdag, og lokførerne beskyldte mandag NSB for krisemaksimering ved at de innstilte absolutt alle lokaltog på Østfoldbanen.

Norsk Lokomotivmannsforbund opplyser tirsdag morgen at de vurderer å trappe opp togstreiken ytterligere i slutten av uken.

Også på Drammensbanen var det mandag flere innstilte tog mandag.

Togstreiken er trappet opp – slik rammes NSB-kundene:

Samtlige lokaltogavganger på Østfoldbanen er innstilt.

Noen av regiontogene til/fra Halden vil kjøre direkte mellom Oslo S og Rygge. Det blir altså ikke på- og avstigning på stasjoner mellom Oslo og Rygge i begge retninger.

Noen av togene mellom Oslo og Bergen innstilles, samt togene på Vossebanen og i Arnalokalen

Hvilke togavganger på andre linjer som innstilles, vil variere fra dag til dag.

Du bør sjekke helt frem til avgang at togene som skal gå, virkelig gjør det.

Busser kan bli så fulle at de ikke tar om bord passasjerer.

