I slutten av mars kunne Aftenposten, NTB og P4 fortelle at NSB hadde store problemer i to helt nye jernbanetunneler.

Milliardprosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke sto ferdig i fjor høst. Inkludert landets aller nyeste jernbanetunnel, med splitter ny stasjon inne i fjellet ved Holmestrand.

Men fordi passasjerene opplevde kraftig, ubehagelig risting gjennom tunnelen, måtte NSB sette ned farten til ca. 130 km/t, i tunnelen som skal tåle 250 km/t.

Men hvorfor begynte NSBs nye togsett å riste, i den splitter nye tunnelen? Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) fryktet at tunnelen var feilkonstruert.

Nå ser det ut til at Bane Nor og NSB begge slipper billigere unna. De tror at problemet løser seg om samtlige hjul på togene på Vestfoldbanen, og hele skinnegangen på den aktuelle strekningen, slipes om.

Må bytte nesten nye kjøreledninger ved Mjøsa

Også på en annen ny jernbanetunnel, på InterCity-strekningen langs Mjøsa, ble farten satt kraftig ned i vår.

I februar oppdaget man ujevnheter på kjøreledningen, strømledningen som i tunnelen ligger som en metallskinne over togene.

Nå er årsaken klarlagt også her. Bane Nor har selv oppdaget en rekke svakheter ved sitt arbeid, mens en uavhengig, tysk ekspert, Rainer Pushman, har konkludert med at både Bane Nor og entreprenøren som monterte kjøreledningen har gjort feil.

Feilene knytter seg til Bane Nors systemtegninger, risiko for beregningsfeil ved bruk av Bane Nors programvare for montering av denne type utstyr, og monteringsfeil som forårsaket ujevnheter i strømledningen.

Anette Karlsen

Usikre på når togene igjen kan øke farten

Det er usikkert når farten igjen kan settes opp i de to tunnelene.

– Det gjenstår fortsatt feilretting, og vi setter ikke opp farten før vi er helt sikre på at alt fungerer, sier Hilde Marie Braaten, kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor for strekningen ved Mjøsa.

– Blir det før sommeren?

– Det er vanskelig å si noe om, sier Braaten.

Banesjef på Vestfoldbanen, Bjørn Ståle Varnes, sier at hjulene på ca. 20 togsett trolig blir slipt i løpet av juli.

Sliping av skinner vil skje i august, men farten kan ifølge Varnes settes opp før dette skjer.