NSB med «hemmelig» busstilbud - bussene kjører nesten tomme

Togstreiken som har rammet tusenvis av passasjerer i over en måned, ble avblåst søndag morgen.

Likevel vil togene på mange strekninger ikke være i rute før tirsdag morgen.

Dette fordi NSB trenger ut mandag til å flytte tog og personell på plass.

NSB forsøkte i går å få tak i busser som de kunne sette inn for lokaltogene, men fikk bare tak i 23. Disse var i morgentimene satt inn i direktetrafikk mellom Ski og Oslo S.

NSB opplyser på sine hjemmesider ikke om tilbudet, og selskapets pressevakt fortalte heller ikke om tilbudet da Aftenposten snakket med henne mandag morgen.

Kjører med fire personer

Emma Osnes Eliassen tok bus for tog fra Ski til Oslo sentrum 08.45 i morges. Ifølge henne var det kun åtte personer på bussen.

Eliassen fikk høre om busstilbudet via moren sin, som hørte om det på radio.

– Jeg forsøkte å finne informasjon på nett, men det kom ikke noe opp, sier hun.

Bussjåfør og daglig leder i Autoreiser, Tore Bergheim, bekrefter at det har vært få passasjerer på bussen hans i morgentimene.

– Jeg har kjørt fire turer mellom Ski og Oslo S og har vel hatt med fire passasjasjerer i snitt, sier han til Aftenposten.

Kilder Aftenposten har snakket med får opplyst at NSB-personell på Oslo S har opplyst til passasjerer at det ikke går buss for tog til Ski. Dermed kjører bussene praktisk talt tomme tilbake.

Tør ikke informere om tilbudet

Etter det Aftenposten forstår, går det fortsatt busser hvert kvarter mellom Oslo S og Ski mandag formiddag.

Informasjonssjef i NSB, Åge Christoffer Lundeby, sier selskapet ikke kommuniserer busstilbudet til kundene fordi tilbudet er alt for dårlig.

– Tilbudet er alt for lite, så det er bare å terge folk hvis vi opplyser om det, sier han.

– I stedet kjører bussene med fem passasjerer om bord. Er ikke det også å terge?

– Det er bedre at vi overoppfyller noens forventninger enn at vi skuffer tusenvis av mennesker i dag. Det er en bevisst strategi at vi gjør så godt vi kan med å sette opp busser, men vi kan ikke kommunisere det fordi vi skaper forventninger vi ikke kan innfri, sier Lundeby.

Mandag formiddag opplyser NSB på sine hjemmesider om at det er satt inn 23 busser for tog på Østfoldbanen. Selskapet oppfordrer kunder til å benytte seg av annen transport, fordi det trengs nesten 200 busser på strekningen for å gi kundene et fullverdig alternativ.

Reisegarantien gjelder

NSB satte opp 23 busser i trafikken mellom Ski og Oslo fram til klokken ti. Hva som skjer ut over ettermiddagen, kan Lundeby foreløpig ikke si noe om.

– Det blir samme situasjon i ettermiddag. Vi jobber kontinuerlig med å finne erstatninger. De er ikke gode nok, så de som kan finne en annen løsning, bør gjøre det, sier han.

På spørsmål fra Aftenposten om reisegarantier gjelder mandag, når streiken er over, svarer Lundeby at han må undersøke.

– NSBs transportvilkår gjelder i dag, og forutsatt at kunden har gyldig NSB-billett, dekker vi kostnader til billigste alternative reise, forutsatt at vi ikke har eget alternativ, skriver Lundeby i en sms litt senere.

På spørsmål om NSB vil opplyse om reisegarantien overfor kundene, svarer Lundeby at selskapet nå vil legge ut informasjon om reglene som gjelder.

Slik er situasjonen mandag:

Lokaltog på Østlandet, og alle tog på Østfoldbanen kjøres først som normalt fra og med tirsdag klokken 03.00.

R20 Halden-Oslo vil kjøre som under streiken, uten stopp mellom Rygge og Oslo S, mandag 31. oktober.

Regiontog mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim kjører som normalt fra og med natt til mandag.

Lokaltog i Bergen og Vossabanen vil også kjøres som normalt fra og med natt til mandag.

NSB anbefaler alle å gå inn på NSBs nettsider for å sjekke om toget på din strekning går - og om det er i rute.