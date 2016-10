NSB permitterer 60 konduktører

– Det er en naturlig konsekvens av at man ikke har jobb å tilby fordi det ikke går noen tog, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog til NTB.

Han sier dette ikke vil få noen betydning for passasjerene siden togene ikke skulle gå likevel.

NSB hevder at konduktørene permitteres på grunn av den pågående konflikten mellom Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og NSB, men Oslo Distrikts Konduktør Forening er uenig i at dette er et godt argument, skriver Moss Avis.

«De rammede konduktørene tjenestegjør ikke bare på tog som er rammet av arbeidskonflikt, men også på andre tog. Oslo Distrikts Konduktør Forening har sendt krav til NSB om at tog som permitterte konduktører skulle ha tjenestegjort på, må innstilles», skriver foreningen i en pressemelding.

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september. 118 medlemmer er tatt ut i streik, og ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund vil det bli varslet en opptrapping til uka.

Fra et varsel om opptrapping kommer, skal det gå fire dager til de ansatte tas ut i streik.