NSB tilbyr ikke månedskort til barn. Nicoline og Victoria må kjøpe opptil 10 enkeltbilletter i uken.

– Vil NSB tvinge flest mulig til å kjøpe månedskort for voksne? spør Bjørn Erik Bakken.

Han bor i Drammen med kone og tre barn. To av dem, Nicoline (13) og Victoria (11), går på kunstløp og rytmisk sportsgymnastikk i Asker.

Familien er miljøbevisst og vil gjerne reise kollektivt. Nå er jentene blitt gamle nok til å reise med tog alene. Det var da Bakken oppdaget at NSB ikke har månedskort for barn.

– Jeg må si jeg ble rimelig overrasket over at bare voksne og studenter kunne få, sier Bakken, som vurderer om han nå må kjøre døtrene.

– Hvorfor gjøre så vanskelig for barn? spør Nicoline og Victoria.

Ruter tenker annerledes

Bjørn Erik Bakken husker at han allerede for 40 år siden, da han gikk på barneskolen, kunne kjøpe månedskort på T-banen. Det er en ordning Ruter har videreført.

Barn kan kjøpe periodebillett på automat (dersom de har reisekort), på app, i kiosker og ved Ruters servicepunkter. For alle soner koster månedsbilletten for barn og ungdom langt mindre enn det voksne må betale, fra halv pris på sone 1 til under en tredel av prisen for alle soner.

En voksen kan også kjøpe en billett som kan hentes opp på barnets telefon, hvis de ikke skal reise sammen og barnet har lastet ned Ruters Billett-appen.

Her er forklaringen til NSB

NSB mener imidlertid at behovet for egne periodebilletter for barn ikke er så stort.

– Vi får noen forespørsler hver høst i forbindelse med skolestart, men det er alt, sier Stein Erik Jensen, fagsjef for billettering i NSB.

Han forteller at de gjorde en analyse for to år siden, som viste at behovet var for lite til at de ville utvikle, tilrettelegge og vedlikeholde et slikt tilbud.

– Det gjøres stadig endringer i billettsystemet, også på automatene. Hvor mye bryderi innebærer det å lage et månedskorttilbud også for barn?

– Jeg kjenner ikke det tekniske så godt, men alle endringer innebærer at noe skal legges inn, og så gjøres tilgjengelig i salgskanalene. Sånne prosesser tar tid og ressurser, og det gir et større omfang på rabattordninger som vi opplever at kundene ikke ønsker.

– Forstår du at folk synes det er rart at Ruter har et slikt tilbud, mens NSB ikke har det?

– Jeg skjønner hvordan kunden tenker, og i en ideell verden hadde vi sikkert hatt også en slik ordning.

– Forstår du at det blir det bryderi for jenter som Nicoline og Victoria å kjøpe billett åtte til ti ganger i uken, når det kan være kø på automatene?

– Jeg har full forståelse for det. Men vi vurderer altså behovet som for lite, totalt sett, for å lage periodebillettordning for barn, sier Jensen.

– Har dette også en økonomisk side? Ruter gir mer enn 50 prosent rabatt ved reiser over én sone?

– Nei, dette er ikke en del av vurderingen.

- Ikke en ordning som er hugget i stein

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre minner om at Samferdselsdepartementet jobber med en totalløsning hvor det skal være ett system for salg og billetter over hele landet. Og at det særlig i og rundt de store byene er behov for fleksible ordninger.

– Ingenting er hugget i stein. Nye vurderinger av billettilbud gjøres hele tiden, sier Myhre.

Om få måneder er NSB i full konkurranse med andre jernbaneselskaper om flere strekninger i Norge. NSB er derfor i full omorganisering, og prøver å tenke nytt.

