NTB: Enighet om å øke forsvarsbudsjettet med 400 millioner

Forhandlingene fortsatte torsdag ettermiddag på Stortinget mellom de parlamentariske lederne.

På dette punktet i forhandlingene skal det være enighet mellom de tre store partiene om å legge til 400 millioner kroner på forsvarsbudsjettet i forhold til regjeringens forslag. Men Venstre, KrF og Senterpartiet skal ha ønske om mer.

– Det er jo oss regjeringen skal forhandle med, så de må jo vente på hva vi har å komme med, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da partene tok en pause i forhandlingene ved 17-tiden.

– Bevarer kystjegerkommandoen

Da møtet startet en times tid tidligere, gjorde hun det klart at det nå er helt konkrete spørsmål som ligger på bordet.

På dette punktet i forhandlingen skal Ap, Høyre og Frp ha blitt enige om å bevare Kystjegerkommandoen, men det skal være uvisst om sentrumspartiene støtter dette.

Trine Eilertsen: Statsbudsjettet på 110 sekunder

Beslutningen om å flytte helikopterbasen fra Bardufoss til Rygge skal ifølge NRK skyves på til landplanen foreligger.

Ifølge avisen Fremover skal det ikke være aktuelt med en delt løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes. Også Bladet Vesterålen skriver at Andøya blir lagt ned fordi kostnadene med en delt løsning blir for store.

Senterpartiet varsler imidlertid at forhandlingene ikke er over.

– Vi fortsetter å snakke, også om Andøya, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– I sluttfasen

Samtalene starter igjen senere torsdag kveld. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det kan ligge an til en avtale enten i løpet av kvelden eller i morgen.

– Vi er nå inne i en sluttfase, da må vi bruke den tiden som trengs, sier han.

Målet med forhandlingene er et bredt forsvarsforlik. De tre sentrumspartiene tok en pause, men er nå tilbake igjen, mens SV har trukket seg helt ut. På spørsmål om hvorvidt det er mulig å få en løsning som alle de seks gjenværende partiene kan stille seg bak, svarer Høyres parlamentariske leder Trond Helleland at man jobber for en bredest mulig løsning. Men han tilføyer:

– Det er ikke avgjørende at vi får en sånn eller sånn løsning. Det viktigste er at vi får en langtidsplan som er god.