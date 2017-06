Nå: Riksrevisjonen med skarp kritikk av Stortingets byggeprosjekt

Riksrevisjonen presenterte tirsdag sin undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Gang på gang har budsjettet sprukket. Nå er overskridelsen på over én milliard kroner for prosjektet.

Prosjektet gjelder etablering av en ny innkjøringstunnel til stortingsgarasjen og bygg av et nytt post- og varemottak under Wessels plass.

Det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å granske byggeprosjektets store konstnadsavvik.

– Betydelige svakheter

– Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

– Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressmelding. Han har ledet arbeidet med rapporten.

Bjørge, Stein

Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men:

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten, sier Olemic Thommessen.

Også Stortingets kontroll- og konstitutsjonskomite har vært svært kritisk til utgiftsveksten og mener at byggherren, Stortinget, må ta konsekvensene. Komiteen mener at avvikene «skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.»

Voldsom sprekk

Komiteen konstaterer at bevilgningen til byggeprosjektet Prinsens gate 26, har et nytt, estimert sluttresultat på 1,8 milliarder kroner (budsjettet for 2017). Videre peker komiteen på at det er 350 millioner kroner mer enn det som ble varslet i statsbudsjettet for 2016, 660 millioner kroner over det som ble varslet i statsbudsjettet for 2015 og altså 1,1 milliarder mer enn beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Riksrevisjonen viser til at det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 milliarder kroner.

Klandret entreprenør

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, uttalte Thommessen til NTB i desember 2016.

Han klandret entreprenøren Multiconsult for at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt og har saksøkt selskapet.