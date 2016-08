Nå blir det PAUSE i bompengebetalingen i Oslofjordtunnelen

Onsdag morgen markerte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slutten for bompengeinnkreving på riksvei 23, Oslofjordforbindelsen.

Tunnelen er nedbetalt for flere år siden, men har de siste tre årene fått kreve inn bompenger på dispensasjon.

Spørsmålet er hvor lenge folk får krysse Oslofjorden i tunnel gratis.

– Samtidig som jeg nå gleder meg over at bompengene forsvinner, så jobber vi dedikert for å finne bedre løsning for krysning av Oslofjorden i fremtiden. Veivesenet utreder og vurderer ulike løsninger, basert på ny bro eller tunnelløp, sier Solvik-Olsen.

Blir det nå for mange ekstra bilister?

Statens vegvesen har lenge jobbet med planleggingen av et nytt tunnelløp, som skal delfinansieres av staten med 880 millioner. Bompenger skal bidra med nesten to milliarder.

Det kan også komme andre «tiltak» på strekningen, før en ny forbindelse bygges.

– Jeg har merket meg at enkelte utrykker bekymring for om trafikkmengden og belastningen på veinettet vil øke nå som forbindelsen gjøres gratis. Det har også opptatt meg. Statens vegvesen er i gang med å gjennomføre risikoanalyser og vurdere hvilke tiltak som eventuelt vil bli nødvendig, sier Solvik-Olsen.

I en uavhengig rapport fra september i fjor fikk Samferdselsdepartementet anbefalt å droppe et nytt tunnelløp til Oslofjordtunnelen, men bygge bro Moss-Horten.

