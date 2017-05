Nå er den også «Europas best bevarte vei»

EU-kommisjonen delte mandag ut priser i regi av Europa Nostra – en organisasjon som skal bedømme kulturminner over hele verdensdelen. Den aller gjeveste gikk til Kongevegen over Filefjell.

– Dette er som å vinne en Oscar i kulturminnevern. Dette er den største prisen i Europa, og jeg må innrømme at jeg er overveldet, sier Jan Adriansen til Bergens Tidende.

Han var prosjektleder for restaureringen av Kongevegen, og tar seg en pause fra festmiddagen etter prisutdelingen som fant sted i Finland.

Helt siden 2009 holdt det massive opprustningsprosjektet holdt på, og i fjor sto det ferdig.

– Dette var et pionérprosjekt, og disse tar enormt lang tid å få realisert. Jeg vet ikke hvor mange utallige år vi gikk rundt med ideen før prosjektet begynte, men i dag føles alt verdt det, sier Adriansen.

HÅVARD BJELLAND (ARKIV)

Fikk sølvmedalje fra publikum

I tillegg til hedersprisen Grand Prix, fikk Kongevegen EUs kulturminnepris i kategorien «bevaring». Folk kunne også stemme på sin favorittvei, og her stakk Kongevegen av med annenplassen.

Til prisutdelingen i Finland stiller en mannsterk forsamling. Blant dem er ordføreren i Lærdal, direktøren i Statens vegvesen og en rekke representanter fra kommunen og fylkeskommunen.

– Jeg tror vi er 16 til sammen, og nå skal det feires utover kvelden. Det er høy stemning blant delegasjonen, sier Adriansen.

Kongevegen har tidligere blitt kåret til Norges vakreste vei.

– Med kulturminneprisen har vi nå fått positiv tilbakemelding på begge aspekter ved dette prosjektet. Da tenker jeg vi har gjort noe riktig.

Fakta: Kongevegen Kongevegen over Filefjell går fra Lærdalsøyri ved Sognefjorden via Filefjell og ned til Valdres. Historisk sett er den en av hovedrutene mellom øst og vest, og har vært i bruk i århundrer. I 1793 sto den ferdig som første kjørbare vei mellom landsdelene. Ble kåret til Norges vakreste vei i 2014.

HÅVARD BJELLAND (ARKIV)

Spent på turisthåndteringen

Den tidligere prosjektlederen mener det er nå det virkelige arbeidet rundt Kongevegen starter.

– Opprustingsprosjektet er over, og nå må en passe på at veien holder seg fin. Det blir også spennende å se om man klarer å ta imot alle dem som kommer til å reise til Norge for å oppleve Kongevegen som følge av denne prisen, sier Adriansen.

Juryen i EUs kulturminnepris begrunner utdelingen slik, gjenfortalt i en pressemelding fra prosjektets bidragsytere:

«Dette er gjenskapning av en historisk rute og de glemte sporene underveis. Dette styrker den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven».