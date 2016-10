Nå kan du skille deg raskere og enklere på nettet

Alle ektepar som ønsker å gå fra hverandre kan nå ved hjelp av et par tastetrykk søke om skilsmisse på nettet.

Denne heldigitale løsningen er et ledd i myndighetenes mål om forenkling og digitalisering av offentlige tjenester.

Det er i så måte en naturlig viderføring av fjorårets nyvinning hvor du kunne separere deg ved hjelp av et digitalt skjema.

– Veldig fornøyd

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har tatt initiativet til å utvikle det digitale skjemaet.

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, er godt fornøyd med at prosessen blir enklere.

– Det betyr at de som startet prosessen ved å separere seg digitalt for ett år siden nå kan gjennomføre en heldigital skilsmisseprosess.

Det er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har levert løsningen, som er gjeldende i alle landets fylker fra og med nå.

– Dette er ingen gladnyhet og vi oppfordrer selvsagt ingen til å skille seg, sier fungerende underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hege Skaanes Nyhus.

– Men for de som ønsker å få dette overstått raskt, er det positivt.

Gjort på to minutter

Målet er at den digitale løsningen skal bidra til å korte ned saksbehandlingstiden ettersom de vordende fraskilte parene nå slipper å fylle ut og sende inn papirskjemaer på gamlemåten.

Nyhus anslår at en søknad om skilsmisse, hvor begge parter er enige og har undertegnet, normalt tar mellom fire og seks uker å behandle.

Med den digitale løsningen vil papirene være klare i løpet av en uke.

Skjermdump

– Selve saksbehandlingen er i utgangspunktet gjort unna på et par minutter, sier Jørgen Tistel, prosjektleder hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Tryggere på nett

Den digitale løsningen skal også sikre en tryggere og enklere saksgang i og med at informasjonen automatisk vil bli hentet ut fra Folkeregisteret og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Tistel understreker at det ikke bare er en forenkling for søkeren, men også for saksbehandlingen ettersom et elektronisk søknadsskjema fører til færre feil og færre mangelfulle skjema som må returneres.

Men:

– Foreløpig kommer vi ikke unna at brukeren må laste opp et signert vedlegg fra vitner. Dette håper vi innen kort tid å kunne erstatte med digitale signaturer, sier prosjektleder Jørgen Tistel.

Flere aktuelle saker til deg:

Da venninnene ble skilt fra sine menn, flyttet de inn i samme hus

Slik forebygger dere kriser i parforholdet

Nær halvparten av Tinder-brukerne har allerede kjæreste