Nå ligger det an til at flest også i fremtiden vil velge bil eller fly Oslo–Kristiansand

En ny rapport anbefaler å legge prosjektet bort, fordi det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Og at bare ett parti Aftenposten har snakket med, sier de likevel vil gå videre med prosjektet.

Ved å la Vestfoldbanen gå Porsgrunn-Gjerstad i Aust-Agder, slik Jernbaneverket ønsker, kommer reisetiden Oslo-Kristiansand ned i 4 timer og 12 minutter.

Normalt vil reisetiden da bli cirka den samme som for bil.

I dag reiser vi slik mellom Oslo og Kristiansand:

Bil: 55 prosent

Fly: 20 prosent

Buss: 14 prosent

Tog: 11 prosent

At flere reiser med buss, som bruker 20 minutter mer enn tog, skyldes trolig at bussen følger E18 og stopper ved større knutepunkter enn toget.

I fjor presenterte det daværende Jernbaneverket en utredning som viste tre alternativer for sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, der strekningen som skal koble linjene sammen kalles Grenlandsbanen.

Midtre løsning ble anbefalt:

Nytt dobbeltspor fra Porsgrunn via Tangen (Kragerø) og sammenkobling et sted mellom Brokelandsheia og Skorstøl i Gjerstad kommune.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Utredere tror ikke på Jernbaneverkets påstand om samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Men kvalitetssikringen som konsulentselskapene Oslo Economics og Atkins har gjort, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, viser et stikk motsatt resultat:

Selv med optimistiske anslag, der kollektivandelen Oslo-Kristiansand øker fra 20 til 40 prosent, er alle foreslåtte alternativer klart samfunnsøkonomisk ulønnsomme, heter det i rapporten.

Oslo Economics og Atkins påpeker at de har lagt andre premisser til grunn enn Jernbaneverket i 2015, og at de to dokumentene kan være vanskelig å sammenligne.

Uansett anbefales det at Grenlandsbanen skrotes.

Sørlandsbanen er første strekning i Norge som skal ut på anbud, sammen med Jærbanen og Arendalsbanen. Her er Aftenpostens vurdering av selskapene som ligger an til å konkurrere om disse strekningene.

Vil drepe tanken om høyhastighetstog Oslo-Stavanger

Den minst ulønnsomme løsningen er ifølge rapporten en enkeltsporet linje som kun tåler 160 km/t.

En slik løsning vil være helt ødeleggende for dem som har sett på InterCity og Vestfoldbanen som første skritt på veien mot Oslo-Stavanger som fremtidig høyhastighetsbane.

Nettopp Oslo-Stavanger ble trukket frem som den strekningen man bør starte med da Jernbaneverket i januar 2012 la frem sin lyntogutredning.

Prisen for lyntog i Norge var likevel så høy at ambisjonene der og da ble lagt på is.

Grenlandsbanen, i moderne, dobbeltsporet utgave, er beregnet til å koste ca. 26 milliarder kroner.

Aftenposten har testet beste reisemåte mellom Oslo og Kristiansand. Bil konkurrerte med buss, fly og tog. Sjekk her hvem som kom best ut–og hvorfor.

Partiene vakler, bare KrF sier «kjør på»

Aftenposten har spurt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om Regjeringen likevel vil gå videre med planene. Regjeringen pluss Venstre og KrF har i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan for 2018–2029 foreslått å sette av 1,5 mrd. kroner til Grenlandsbanen, men så sent i perioden at banen tidligst kan stå ferdig i 2035.

– Nå avventer vi Stortingets behandling av transportplanen. Fremfor å droppe er det jo mulig å lete etter kostnadskutt, sier Solvik-Olsen.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, vil hverken svare ja eller nei på om partiet fortsatt vil gå for Grenlandsbanen.

– Vi skal svare når vi gir vår innstilling til transportplanen den 12. juni, sier Sivertsen.

KrFs Hans Fredrik Grøvan er imidlertid krystallklar på at man bør gå videre.

– Rapporten opererer blant annet med en levetid på 40 år i stedet for 75 år. Den synes heller ikke å ta innover seg regionforstørringen banen vil medvirke til. Jeg ser ingen grunn til å droppe planene, sier Grøvan.

Grenlandsbanen har vært planlagt i flere tiår. En totaloversikt over hva ambisjonene hittil har kostet er vanskelig å få oversikt over, men bare Jernbaneverkets utredning fra i fjor kostet 11 millioner kroner.