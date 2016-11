Nå smyger politiet seg frem i «urban kamuflasje»

Mandag skal et hundretalls mannskaper dresses opp i de nye kjeledressene i et stoff kalt «urban kamuflasje».

Vidar Ruud, / NTB scanpix

Skilte seg for mye ut

De gamle, sorte uniformene skilte seg for mye ut i folkemengder, og kunne spottes på lang avstand.

Derfor er det valgt en dusere grønnfarge til den nye innsatsuniformen:

– Den består av bukse, jakke og overdel. Den nye uniformen skal erstatte kjeledressen som daglig uniform for våre nasjonale beredskapsressurser, sier politiinspektør Reidar Foss i Politidirektoratet.

Per Annar Holm,

To års testperiode

Under uniformsjakken er det solid plass til skudd- eller stikksikre vester, mens jakkelommene er spesialsydd for å romme andre arbeidsredskaper. Stoffet er flammehemmende, og har forsterkede kneputer.

Består uniformene testperioden på to år blir dette trolig fremtidens innsatsuniform for politiet over hele landet.