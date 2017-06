Nå vil politikerne fjerne den forhatte flyavgiften

3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff.

Stortinget har vedtatt at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kravet 7 prosent. Det skal være en gradvis økning.

Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra raps, palmer og soya.

Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet. Det skal derfor være minimum fire prosent avansert drivstoff. Dette teller da som åtte prosent, og summen blir 20 prosent.

Stortinget har også ønsket et omsetningskrav for luftfarten. I Nasjonal transportplan kvitterer regjeringen ut bestillingen, ved å varsle et krav på én prosent innblanding fra 2019.