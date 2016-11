Narvik-drapet: Brannen i siktedes leilighet var påsatt

Den siktede 23-åringen har vært varetektsfengslet siden dagen etter drapet.

Han var ikke i huset da det ble forsøkt påtent, men politiet holder fortsatt muligheten åpen for at brannen natt til sist lørdag har sammenheng med drapssaken 1. november da Martin Bjørge Liebraaten (21) ble funnet drept i Narvik.

Huset som ble forsøkt påtent, er boligen til 23-åringen som er varetektsfengslet for kroppsskade med døden til følge i forbindelse med saken.

Fakta: Drapssaken i Narvik: * 1. november blir to menn i 20-årene funnet knivstukket og hardt skadd i en bil som nettopp har kjørt inn i en fjellvegg ved Skjombrua i Narvik. En av dem, den 21 år gamle ingeniørstudenten Martin Bjørge Liebraaten, dør av skadene, mens den andre, en 20 åring, blir fløyet med luftambulanse til sykehus. * Dagen etter blir en 23-år gammel mann siktet for drap og for å ha påført en annen mann grov kroppsskade. * 23-åringen har ifølge sin forsvarer forklart at knivstikkingen i bilen skjedde i affekt etter en krangel om penger. * Natt til søndag 12. november ble leiligheten til den siktede mannen forsøkt påtent. Leiligheten har fått sot- og røykskader etter ildspåsettelse flere steder. Kilde: NTB

Rundspørring

– Den tekniske etterforskningen har avdekket at ulmebrannen var resultat av ildspåsettelse flere steder i leiligheten. Leiligheten har fått sot- og røykskader. Det er videre blitt foretatt rundspørring i nærområdet, og som et resultat av dette vil en rekke personer bli kalt inn til videre avhør, opplyser etterforskningsleder Jostein Kroken ved Narvik politistasjon.

– På det tidspunktet brannen fant sted, var leiligheten frigitt av politiet, etter å ha vært avsperret i forbindelse med tekniske undersøkelser knyttet til saken, sier Kroken.

Gjorde beslag

Politiet foretok en åstedsundersøkelsen av leiligheten i helgen og gjorde beslag som er klargjort for videre undersøkelser.

– Etterforskningen har fortsatt fokus på bevegelser i Ballangen sentrum natt til lørdag 12. november. Politiet gikk lørdag ut og ba om tips og observasjoner fra publikum. Vi har så langt mottatt tre tips i saken som vi nå jobber med, sier Kroken og legger til at politiet ser svært alvorlig på saken.

– Vi mener brannen er påsatt. Videre befant det seg andre beboere i bygget.

Klokken 5.20 natt til lørdag fikk politiet melding fra beboere om røykutvikling i huset i sentrum av Ballangen. Da brannvesenet kom frem ti minutter senere, var det mye røyk i bygget og det ulmet fortsatt i en av leilighetene. To beboere som befant seg i en annen leilighet i bygningen, kom seg uskadet ut ved egen hjelp.

Politiet har fortsatt ingen mistenkte i saken.

Hevder selvforsvar

23-åringen har hevdet at han knivstakk i selvforsvar da den 21 år gamle ingeniørstudenten Martin Bjørge Liebraaten døde 1. november.

23-åringen har forklart at han hentet Liebraaten og en 20-åring i Ballangen før de kjørte sammen mot Narvik. Bilen trillet i lav fart inn i en fjellvegg.

Liebraaten ble funnet død og en 20-åring hardt skadet i bilen ved Skjombrua.

Ifølge sin forsvarer har siktede forklart at det oppsto en krangel i bilen etter at han ble krevd for penger han ikke kunne gjøre opp for. Han hevder videre knivstikkingen skjedde i affekt.

Mannen er siktet for kroppsskade med døden til følge mot Liebraaten og kroppsskade mot mannen som overlevde. Under fengslingsmøtet 2. november erkjente han straffskyld for begge forhold.