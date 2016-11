Narvik: Én drept, én hardt skadet - mann i 20-årene siktet

Alle de tre involverte er menn i 20-årene som kommer fra Narvik-området, opplyser politiinspektør Steffen Ravnåsen til Aftenposten.

Det var tirsdag kveld de meldte om en pågående politijakt i Narvik, der de hadde valgt å bevæpne seg.

De var tydelige på at gjerningspersonen kan anses som farlig og ba folk om å ikke kontakte ham.

Siktet for dødsvold

Like før klokken 21 tirsdag kveld meldte den antatte gjerningspersonen seg på politistasjonen i Narvik.

– I første omgang er han siktet for kroppsskade med døden til følge, så får vi se hva som skjer med saken, sier Ravnåsen til Aftenposten 22-tiden tirsdag kveld.

Han opplyser at de vil avhøre den siktede mannen så snart som mulig. Hvilken relasjon de tre involverte har til hverandre og hva som var motivet til gjerningsmannen har ikke politiinspektøren noe svar på.

Melding om bilkræsj

Bakgrunnen for politijakten var at nødetatene ved 17.30-tiden tirsdag rykket ut til det som var antatt å være et ulykkessted, ved Skjombrua rundt 20 kilometer sør for Narvik sentrum.

Politiet hadde fått melding om at en bil hadde kræsjet i en fjellvegg. Da de kom til stedet viste det seg at to personer var hardt skadet, og at gjerningspersonen som hadde påført de to skader hadde stukket fra stedet med en stjålet bil.

– Vi fant de to mennene knivstukket inne i bilen og klarte dessverre ikke å redde den ene av dem. Alt fokus innledningsvis ble satt inn på å gi hjelp til de som var skadet. Deretter satte vi innsatsen inn på å søke etter gjerningsmannen, sier Ravnåsen.

– Bakgrunnen for at vi mener skadene er påført med stikkvåpen er opplysninger på stedet, fra vitner, samt egne observasjoner av skadene, sier Ravnåsen.

Stjal bil

Politifolkene på ulykkesstedet fikk flere opplysninger om den antatte gjerningsmannen og hva slags bil han hadde stukket av i. Det viste seg at mannen hadde tatt bilen til en tilfeldig forbipasserende og forsvunnet før nødetatene kom fram.

Store politistyrker lette etter gjerningsmannen flere steder i og rundt Narvik hvor man antok at han kunne befinne seg. Søket pågikk i rundt tre timer.

– Vi søkte etter ham fram til han meldte seg på politistasjonen i Narvik like før klokken 21. Han hadde trolig fått nyss om at vi lette etter ham, sier Ravnåsen.

Han ikke si om siktede har innrømmet knivstikkingen. Politiet vil heller ikke si noe om de tre unge mennene er kjenninger av dem fra tidligere.

Forsøkte livreddende førstehjelp

Politiet opplyser at en av de skadede er fløyet til sykehus med ambulansehelikopter, mens den andre ble bekreftet omkommet på stedet.

Fra pressemeldingen går det fram at det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet.

Fra UNN opplyses det tirsdag kveld at en person har ankommet sykehuset i Narvik.

– Det er snakk om en mannsperson, tilstanden er ustabil og uavklart per nå, sier pressevakt Per Kristian Johansen til Fremover.