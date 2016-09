Nav har anmeldt trygdesvindel for 183 millioner

Det er svindel av dagpenger som topper statistikken. Stønaden skal sikre inntekten til de som står utenfor arbeidsmarkedet. Så langt i år er 563 personer anmeldt for svindel av dagpenger for til sammen 83,6 millioner kroner. Det er omtrent det samme som på samme tid i 2015.

Les også: Nav har slitt med å oppnå målet om å få flere i jobb, men har klart det i egen etat. Den har i løpet av ti år svulmet ut med drøyt 2000 flere årsverk.

– Systemet er tillitsbasert, og de aller fleste som mottar stønader fra Nav er ærlige. Men det er alvorlig når noen misbruker ordninger som er ment som inntektssikring, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hun understreker at Nav har gode kontrollrutiner for å avsløre folk som hever dagpenger selv om de er i arbeid.

Nav har også anmeldt flere som urettmessig har mottatt stønad under opphold i utlandet. Hittil i år er 97 personer anmeldt for til sammen 22 millioner kroner for slik svindel.

Anmeldelsene omfatter også urettmessig utbetaling av sykepenger, barnetrygd, uførepensjon, engangsstønad til foreldre og stønad til enslige forsørgere.

De ti største sakene utgjør til sammen 16,6 millioner kroner og alle disse sakene omfatter trygdesvindel for én million kroner eller mer.

Trygdesvindel over 1G av folketrygdens grunnbeløp (rundt 90.000 kroner) straffes med fengsel. I tillegg krever Nav alltid det urettmessige beløpet som er blitt svindlet tilbakebetalt.