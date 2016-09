Nekrolog: Bjarne Oterholm

Han var fodd i Måndalen i Romsdal og var nest yngst i ein syskenflokk på 12. Han tok examen artium i Molde, vart meieriteknikar i Trondheim og meieriingeniør frå Noregs Landbrukshøgskule. Bjarne studerte vidare i Tyskland og USA.

Då Norske Melkeprodusenters Landsforbund i 1963 skulle tilsetje konsulent til å taka hand om avdelinga for konsummjølk m.m., var Bjarne sjølvskriven. Med stor teoretisk kunnskap i meieribakteriologi og hygiene, og med praksis som bakteriolog og forskar, fekk han ansvaret for halvdelen av den norske mjølkeproduksjonen, verd fleire miliardar kroner. Han sikra kvalitetskontrollen og utvikla teknologien for bakteriologiske prosessar. Bjarne treivst med dei enorme oppgåvene. Han leverte i tillegg mange vitskaplege arbeid i bakteriologi og hygiene, skreiv ei mengd artiklar i nordiske meieritidsskrift og ga ut bok om gamle mjølk- og osteprodukt. I fleire år var han med i Det Internasjonale Meieriforbund. Som pensjonist frå stillinga som FOU-direktør i TINE starta han konsulentfirmaet MilTek Ås og samarbeidde med Noregs forskningsråd om næringsutvikling og brukarstyrt forskning.

Professor J. Lindemann sa ein gong: «Det er i kjemiens og fysikkens verden som i alle livets forhold, man må yde noe for å oppnå noe.» Bjarne hadde visjonen, han var misjonæren og ein arbeidsglad og real ven. I studietida tok han ofte på seg piggsko og sprang for å flytte grenser. Han var aktiv i Norske Meierifolks Landsforenings arbeid og fekk gullmedaljen for arbeidet for meieriindustrien.

Han såg til gard og hus og naust i vakre Måndalen og heimstaden til sin kjære Jorunn med skog og fiskerett i Rendalen. Der fann han ro.

Sverre Sørbø