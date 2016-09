Nekrolog: Egil Gerhard Gløersen

Gløersen var aktiv med - og pådriver - i oppbyggingen av Det Norske Luftfartsselskap og SAS helt fra begynnelsen av 1930-årene til han gikk av med pensjon i 1978. Han innledet sin luftfartskarrière hos DNL/Fred. Olsen & Co. i 1933. Han ble trafikksjef i DNL i 1946 og var salgssjef med base både i København og Stockholm, for SAS-rutene i Europa, Afrika og Midtøsten.

Senere var han salgssjef for hele SAS-konsernet. Han var salgs- og markedsdirektør i SAS Region Norge fra 1952 og frem til sin avgang.

I 1973 ble Gløersen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull etter 40 år i luftfarten og særlig for utviklingen av norsk ruteflyvning. Han hadde en rekke tillitsverv innen norsk reiseliv, bl.a. som styremedlem i Landslaget for Reiselivet i Norge, viseformann i Reisetrafikkforeningen for Oslo og medstifter og formann i Oslo Skål Club. I tillegg til å ha vært styreleder i Skipspost A/S og leder i A/S Sørkedalen Turistanlegg hadde han også vært president i Oslo Rotary Klubb.

Under krigen, da DNL var stoppet, arbeidet Gløersen hos Fred. Olsen & Co., som var DNLs kommersielle del. Ved rekonstruksjonen av DNL fikk Gløersen ansvaret for planleggingen av det trafikale og salgsmessige. Han representerte DNL under den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATAs første etterkrigskonferanse.

Norsk innenlands sivil flytrafikk sto kanskje Gløersens hjerte nærmest. Spesielt gledet han seg over at Norge ble samlet til ett flyrike i 1963 ved at ruten ble forlenget frem til Kirkenes. Hans arbeid for å introdusere sivil flytrafikk innen og til Nord-Norge gjorde at Finnmark Dagblad betegnet ham som luftens Richard With.

Egil Gerhard Gløersen var sterkt opptatt av å ta vare på norsk luftfarts historie. Han var et skattet medlem av og en støtte for DNL/SAS Historielag og Museum fra begynnelsen av. Med sin elegante, ofte humoristiske og selvironiske stil og sitt vell av kunnskaper om internasjonal luftfart blir Egil husket av svært mange kolleger og venner.

Thore Erik Winderen, DNL/SAS Historielag, Karl H. Sandberg, SAS Museet