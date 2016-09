Nekrolog: Erling Førsund

Erling Førsund var en pionér og gjorde et banebrytende forskningsarbeid som la grunnlaget for varsling av faren for tørråteangrep i Norge. Varslingen begynte i 1957 i forbindelse med værmeldingen på radio. Tjenesten er nå tilgjengelig over internett.

I 1957 innledet Erling Førsund og jeg et samarbeidsprosjekt: dreping av tørråte i settepoteter med oppvarming. Jeg var ansvarlig for det tekniske utstyret, og Erling utførte alle biologiske forsøk. Han undersøkte hvor høy temperatur de enkelte potetsorter tålte før de mistet spireevnen. Dødstemperaturen for potetene lå noen grader høyere enn dødstemperaturen for tørråtesmitten i potetene. Det viste seg at to timers varmebehandling ved 45 grader celsius ga 100 prosent sikker dreping av tørråtesmitten uten å skade settepotetene.

Med et anlegg for døgnkontinuerlig drift ble det i 1968 og 1969 tilsammen varmebehandlet 32.000 kg settepoteter med full utskiftning av alle settepoteter i den isolerte bygda Gjøvdal i Aust-Agder. Varmeforbruket var 1 kWh pr. 10 kg poteter. Etter to til tre år kom tørråtesmitten tilbake til Gjøvdal, sannsynligvis fordi det kan ha vært noen av de gamle sortene som hadde unngått å bli skiftet ut eller fordi noen potetknoller kan ha overlevd på de gamle jordene som tidligere hadde vært brukt i potetdyrkingen.

Erling Førsund utførte mange forsøk med tørråtefrie settepoteter i Sør-Norge. I alt ble over 100.000 kg settepoteter varmebehandlet. Det siste forsøket var i Trysil så sent som i 2003. Erling Førsund og flere andre tapte aldri troen på at dreping av tørråtesmitten i settepoteter er en metode som bør tas i bruk i stor målestokk i Norge. Han publiserte resultatene av sine omfattende undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt.

Erling Førsund var et enestående godt menneske og en trofast familiemann. Mine tanker går til kona, Anne Marie og til barna, Hans Martin og Signe Beate og til barnebarna.

Egil Øyjord